【過人天賦】11歲自閉症男孩擁天賦過目不忘　憑記憶畫出複雜城市街景圖

▲ 英國一名11歲、患有自閉症的男孩，擁有過目不忘的天賦，能夠憑記憶畫出複雜城市街景圖。

英國一名11歲、患有自閉症的男童Alex Baker，擁有過目不忘的天賦，能夠憑記憶將到訪過的城市街景畫出來，令父母大為驚訝。

綜合外媒報導，Alex母親Laura Jackson在兒子5歲時，發現他擁有非凡才能，對很多事物都過目不忘，能夠將到訪一次的地方，或是在書本上看到的圖畫「複製」出來。

在Alex 5歲時，我曾帶他遊覽倫敦。當晚回家之後，他畫出倫敦地下鐵的路線圖。

母親Laura指兒子對畫畫甚感興趣，會靜靜地在房間花3小時完成畫作。Alex尤其愛畫城市風景及著名地標，例如巴黎鐵塔、倫敦塔橋，以及香港景觀。父母看過畫作之後，都為兒子感到驕傲。

Alex指倫敦是他最喜愛的城市，因為當地有很多歷史建築。他希望日後成為藝術家，繼續繪畫不同城市的風景。

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責任編輯︰王明芳