【相機食先】海港城推食飯打卡贏餐飲獎賞活動　送餐廳HK$100美食優惠券

▲ 海港城推「#hcfood Sharing Rewards」活動，於餐廳打卡有機會可獲HK$100優惠券。(圖片由海港城提供)

吃飯打卡除了可以「呃like」，更可以贏得餐飲獎賞！海港城特別舉辦「#hcfood Sharing Rewards」活動，由2021年3月9日至5月9日，於Instagram上載海港城餐廳用餐的照片，就有機會獲贈由海港城送出的特選餐廳HK$50美食優惠券兩張。

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精緻美食 定要讓「相機食先」

台北人氣創意精品火鍋店寬巷子備有一系列招牌自創火鍋菜式，包括「玫瑰與鯉」和「枝仔冰」等，更有下午茶，讓大家任何時刻都可吃著火鍋打卡！

大阪品牌SAKImoto Bakery嵜本高級Shokupan專門店主打日本直送高級果醬口味限定生吐司。當文歷餅店by Dominique Ansel推出精緻可愛的甜點「紙包檸檬茶 – 伯爵茶佛手柑蛋糕」及「菠蘿包 – 椰子熱情果蛋糕」等。而日式西餐J.S. FOODIES備有多款甜味及鹹味班戟配上多種自家製的配料，賣相跟味道同樣吸引！

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特色打卡位 仿如旅行一樣

人氣咖啡店Cupping Room Coffee Roasters吸引大批文青打卡潮聖，仿如置身遊輪一樣寫意。另外，人氣泰菜餐廳Lady Nara四周放著一棵棵綠色天然植物配上泰國製孔雀藤椅，令你恍如在泰國的海邊！日山及幸・匠燒分別以日本庭園和日式鳥居、神社為概念，恍如到日本來一趟古色古香之旅。

美景襯托下別有風味

Espresso Alchemy時尚卻低調的裝潢配上黑色水磨石紋理的馬賽克背景，完美營造出歐洲庭園的感覺，有種置身於60年代的復古味道，別具品味。

The Coffee Academics擁有特大1200平方尺空間，室外以園藝及野外露營為設計主題，環境使人身心放鬆。

活動詳情：

日期：由2021年3月9日至5月9日

方法：拍攝於海港城餐廳用餐的照片，上載於Instagram限時動態或帖文，追蹤並提及@harbourcity及@hcfoodmenu帳戶，加上#harbourcity及#hcfood，以及標記該餐廳為地點。

美食獎賞：海港城將挑選最「吸睛」的打卡照，送出1000份獎品給幸運兒，每人可獲贈特選餐廳HK$50美食優惠券兩張。（詳情稍後將於海港城網站公佈。）

查詢電話：2118 8666

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責任編輯：張懿慧