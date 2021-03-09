【迪士尼】《靈魂奇遇記》蟬聯10日全港票房冠軍 《魔龍王國》兩日票房收逾78萬元 娛樂 14:14 2021/03/09 分享： 熱門 林作 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮 ▲ 《魔龍王國》 迪士尼與彼思《靈魂奇遇記》（Soul）口碑繼續勁爆，票房衝破1千6百萬元，蟬聯10日全港票房冠軍，成績驕人。 另外，迪士尼的另一新動畫電影《魔龍王國》（Raya and the Last Dragon），在剛過去的周六日（3月6日及7日）公開售票的優先場反應熱烈，兩日票房收逾78萬元，僅優先場已經高踞週六、日票房第三位。 在本同周六（3月13日）正式上映，預計票房勢更理想。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 《靈魂奇遇記》入場人次勝《神奇女俠1984》 PIXAR新作《盛夏友晴天》推出預告 12:15 2021/02/26 《靈魂奇遇記》入場人次勝《神奇女俠1984》 PIXAR新作《盛夏友晴天》推出預告 【UA結業】UA戲院屢創先河在港開IMAX影院 開業36年成影迷集體回憶 10:16 2021/03/08 【UA結業】UA戲院屢創先河在港開IMAX影院 開業36年成影迷集體回憶 疫市開幕︱投資3千萬圓夢開高先電影院 曾麗芬無懼疫市：電影一定要在戲院上 15:25 2021/02/19 疫市開幕︱投資3千萬圓夢開高先電影院 曾麗芬無懼疫市：電影一定要在戲院上 Disney 親子活動 電影 動畫片 電影院