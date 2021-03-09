【迪士尼】《靈魂奇遇記》蟬聯10日全港票房冠軍　《魔龍王國》兩日票房收逾78萬元

▲ 《魔龍王國》

迪士尼與彼思《靈魂奇遇記》（Soul）口碑繼續勁爆，票房衝破1千6百萬元，蟬聯10日全港票房冠軍，成績驕人。



另外，迪士尼的另一新動畫電影《魔龍王國》（Raya and the Last Dragon），在剛過去的周六日（3月6日及7日）公開售票的優先場反應熱烈，兩日票房收逾78萬元，僅優先場已經高踞週六、日票房第三位。

在本同周六（3月13日）正式上映，預計票房勢更理想。