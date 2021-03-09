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【迪士尼】《靈魂奇遇記》蟬聯10日全港票房冠軍　《魔龍王國》兩日票房收逾78萬元

娛樂 14:14 2021/03/09

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《魔龍王國》

迪士尼與彼思《靈魂奇遇記》（Soul）口碑繼續勁爆，票房衝破1千6百萬元，蟬聯10日全港票房冠軍，成績驕人。
 
另外，迪士尼的另一新動畫電影《魔龍王國》（Raya and the Last Dragon），在剛過去的周六日（3月6日及7日）公開售票的優先場反應熱烈，兩日票房收逾78萬元，僅優先場已經高踞週六、日票房第三位。

在本同周六（3月13日）正式上映，預計票房勢更理想。

撰文 : TOPick柴犬出動

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