【迪士尼】《靈魂奇遇記》蟬聯10日全港票房冠軍　《魔龍王國》兩日票房收逾78萬元

▲ 《魔龍王國》

迪士尼與彼思《靈魂奇遇記》(Soul)口碑繼續勁爆,票房衝破1千6百萬元,蟬聯10日全港票房冠軍,成績驕人。



另外,迪士尼的另一新動畫電影《魔龍王國》(Raya and the Last Dragon),在剛過去的周六日(3月6日及7日)公開售票的優先場反應熱烈,兩日票房收逾78萬元,僅優先場已經高踞週六、日票房第三位。

在本同周六(3月13日)正式上映,預計票房勢更理想。