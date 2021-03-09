調查指逾半教師曾遭職場欺凌　7成認為現行機制未能妥善處理教師投訴

▲ 教協今日（9日）公布調查指，逾半教師在過去半年曾遭受職場欺凌。（教協提供）

東華三院李東海小學教師林麗棠在校墮樓身亡事件發生兩周年，死因庭早前裁定林死於自殺，生前曾受到校長羅婉儀壓迫。教協近日調查揭示，學界職場欺凌問題仍然嚴重，逾半受訪教師在過去半年曾在學校遭遇職場欺凌，最頻密是「幾乎每天」都遇到，近半教師表示擔心日後被針對或不獲續約等，而不會為受欺凌的同事發聲，近9成教師贊成立法規管職場欺凌行為。教協指教育局責無旁貸，促請當局完善相關政策。

教協於上月25日至本月7日，向中、小學及特殊學校教師發出問卷，1,283名受訪者之中，72.6%為基層教師、17.5%是中層管理人員主任及副校長，餘下1成是教學助理及助理教師等。調查發現，53.8%受訪教師表示，在過去6個月曾在學校遭遇至少1次職場欺凌，26%受訪教師表示每月被職場欺凌1次或以上，13.7%更達每周1次或以上，5%更表示「幾乎每天」 都受職場欺凌。

逾半受訪教師表示在過去6個月「經常遇到」或「偶然遇到」同事遭到職場欺凌，但只有約4成教師表示會為受欺凌同事「站出來」發聲，近半教師表示不會，主要是擔心日後會被針對，或有合約同工擔心得罪管理層而不獲續約。

調查亦發現，過半教師表示，如受到不公平對待，不知可以如何申訴，逾7成教師更表示，不同意目前的申訴機制可妥善處理教師投訴，反映部分學校未有充分落實教育局《學校行政手冊》訂明的要求，訂立清晰的處理員工投訴校本政策及程序。近年英國、南韓及台灣等地均為職場欺凌訂立法例或制定政策指引，但香港仍未有開展相關工作，是次調查高達86.6%教師贊成立法規管職場欺凌的行為。

教協會長馮偉華形容校園職場欺凌問題嚴重，校本管理制度下，個別操守有問題的學校管理層濫權，造成職場欺凌問題，舉例如早年的興德學校醜聞，校董會亦未能發揮監督學校管理層的作用，加上近年教育政策「朝令夕改」，為高壓校園環境再添壓。

馮偉華指，林老師悲劇發生後，不少學校及辦學團體即時檢視自身有沒有相關問題，但事隔兩年，近日進行的調查仍顯示問題嚴重，如不改善相關制度，長遠而言情況亦不會改善。他形容教育局責無旁貸，建議當局參考東華三院獨立調查委員會早前作出的建議，為全港學校推動校園欺凌「零容忍」文化，同時改善申訴機制，保障投訴人的私隱，並制訂防止職場欺凌的政策等。

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記者：馮琪雅