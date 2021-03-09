【師父有請】李佳芯被批今年跟另一半不婚即分　上位張曦雯或有機會生B

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《Master's Talk師父有請》第五集邀請到李佳芯（Ali）、張曦雯（Kelly）和高海寧（Ling）三位美女接受訪問，跟主持人林盛斌（Bob）和麥玲玲大談玄學上的「主角命」，玲玲師傅指女演員一開始做主角並非易事，只有張曼玉、袁詠儀等人有這種命，但在場幾位都要經過一番努力。

高Ling表示自己08年入行，17年才首次做主角，而Kelly稱12年入行，去年正式當上主角。Ali由友台做主持開始，慢慢由配角到主角，她說：「我覺得鮮花需要綠葉的襯托，我不介意做綠葉，當然如果有機會做花，每個人都想做花。做花的感覺，是當我做了花，事知道原來我是花，第一部擔正的應該是劇集《律政強人》。」

身旁的Kelly笑言自己是同劇的綠葉，而高Ling說：「我在《BB來了》和《殺手》都做過你的葉。」

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▲ 李佳芯、張曦雯、高海寧三位花旦受訪。（發相）

高海寧：曾被睇死不會做主角

高Ling初入行時以性感形象示人，她表示自己沒有想太多，有任何工作都照做，起初幾年都以拍攝綜藝和旅遊節目為主，在拍劇時曾經聽過難聽的說話：「有個導演跟我講：『你呢世都做唔到主角』，真的幾大打擊，他是純粹看外貌就這樣說。不過我不記得他是誰了！」

而Kelly揚言參選華姐後本來有機會拍劇，但自己沒有跟無綫簽約，決定重返模特兒界，她說：「當時不懂得想，後來回來已經太遲了，無機會拍劇，變相做明珠台主持。」

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麥玲玲提到每年台慶大合照的企位正好反映藝員的地位，影合照站邊位一定不會高興，Ali說：「我第一次入來一定記得啦，最尾一行最角落，好像是12年還是13年，（感受如何？）我以前經在在家中看台慶，第一次從這個角度去看，原來後排都企到幾高喎！」

Kelly華姐出身，未試過靠邊站，由第六、七行開始，去年年底首次站在第一排，而高Ling笑稱自己不是港姐三甲，慢慢一年一年向中間和向前邁進。

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Ali有桃花眼

麥玲玲又指高Ling和Kelly均是屬於鼻高一族，容易吸引男女的注意力，Ali則有桃花眼，麥玲玲指她的老公是宅男一名，看高Ling只看身材，覺得Ali是鄰家女孩，而Kelly有種距離感，予人感覺高高在上。

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Ali說：「我是大眾臉，過目即忘！身邊的人完全感受不到我的體溫，走過都不覺得我存在。以前近視大眼鏡，鼻又扁，行過都不知道，升中學之後好像消失一樣，全部都在中間，無論學業成績、高度和朋友，都不起眼，校花一定不是我，人生無機會做過主角！」

Kelly自爆她的臉蛋化上不同款妝，就會不同樣子，曾試過三家銀行都用她做模特兒，行規上是不容許，但客戶都不察覺。

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高Ling曾患抑鬱症

麥玲玲指雜誌都有暗地調查，部分藝人放封面的話書會賣得較好，除了周慧敏、徐子淇之後，高Ling亦是賣得較好的一個，而相對不好賣的則是初出道、當時負評不斷的鄭欣宜。

高Ling指初入行被海量的新聞打擊，很多亂作的新聞出現：「以前覺得為何要這樣對我，喊過無數次，試過要睇過精神科醫生，因為患抑鬱症，但每次想放棄做這行時，就會有電影或工作找你。曾經長時間要食藥，但我最不想家人擔心，有記者去我父母工作場合找他們回應，他們不懂應付會驚，我真的好嬲。其實這樣對藝人好大打擊，要付出更多努力才會得到認同。」

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高Ling指無論女一還是二、三、四，她都樂意去做：「阿佘（佘詩曼）跟我說過，至今都記得，不要理會角色是甚麼，你都要畀心機做，不是主角不緊要，做好他，那場戲你就是主角，甚至你做得好好，可能蓋過主角光環都不一定。」Ali認同戲劇是團體合作，正氣和奸角都是相輔相成。

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最後，三女讓麥玲玲批算牛年的運程，麥玲玲指Kelly是天合地合年，有機會結婚、生仔或者買樓，Kelly聞言即時稱千萬不要懷孕，更說：「那我選擇買樓好了！」

▲ （發相）

Ali則被批牛年為變化年，例如工作上有機會變化，又或跟另一半的關係有機會改變，Ali問：「要不結婚要不分開？暫時兩樣都不是，未有結又不是分，我反而期待事業上的突破，有興趣搞生意。」

Ali未講完，麥玲玲已經直指她沒有生意命，叫她死心，因Ali本身野心不大，是很穩定的人，不主動不進取，連做藝人都是相當另類。Ali笑言：「你這樣講我是否不應該入行？或者我是否是時候退休？

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