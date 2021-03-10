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【性早熟】7歲女童愛食肉飲大量牛奶求醫揭性早熟　醫生：早熟患乳癌及血管病變風險較高

醫生診症室 10:55 2021/03/10

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7歲女童愛食肉，兼每周飲大量牛奶，求醫驚揭是性早熟。

在香港，女童若於10歲前有月經來潮或7歲前已經開始乳房發育會被介定為早熟。早熟的女童將來患乳癌的風險會較高。血壓高及血管病變也較常見。除此之外，家長也會很擔心早熟的女兒成人後會較為矮小。

可怕的是於二十世紀之前，女童平均的發育年齡是16歲。現在世界各地，提早青春期正有年輕化之趨勢。 這是跟食肉類、蛋和牛奶內含的動物蛋白有關。 而根據研究，女童較多進食這些食物，發育的年齡會較早。 其實要避免早熟，多吃新鮮的蔬菜，生果及整存的食物便可。 

本人是放射科醫生。撰文的原因是最近有兒科醫生轉介一個7歲小女孩進行盆腔超音波檢查，以評估她的子宮和卵巢是否已經開始成熟。

女孩的母親告訴我，女孩的乳頭近日常常痕癢。經兒科醫生評估後證實乳房已經開始發育，所以安排超音波作進一步檢查。 再一問，知道女孩的確每週飲大量的牛奶及只喜歡吃肉。

作為家長的你，女兒也否有類似的飲食習慣及早熟問題？健康的警號其實已經響起。 停一停，想一想。是時候多素食了吧。

放射科專科 岑承輝醫生

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標題經TOPick編輯修改，原題為「你知道素食能減低早熟的風險嗎？」

撰文 : 岑承輝 放射科專科醫生

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