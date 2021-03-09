【新冠疫苗】醫管局於現有系統設疫苗異常事件選項　通報接種後不適或送院個案

▲ （經濟日報資料圖片）

復星/BioNTech「復必泰」疫苗明日起，率先於7個醫管局營運的「社區疫苗注射中心」展開接種。醫管局表示，如發現接種者打針後出現藥物不良反應，會透過網上系統通報事件；如市民由非醫管局營運的接種中心，或私人診所接種後出現不適送往公立醫院，醫護亦會按機制評估及呈報相關個案。

醫管局於網上撰文，提到現時醫管局選定的十八間普通科門診、以及七個由醫管局營運的「社區疫苗注射中心」，均有提供新冠疫苗接種服務，市民在接種後均會安排在觀察區逗留15至30分鐘，醫護人員會觀察接種人士是否有出現即時的不良反應。

當局指，已於現有「早期事故通報系統」加入「接種疫苗異常事件」選項，疫苗注射中心內有指定電腦可連接到醫管局的「早期事故通報系統」，而在公立醫院內的電腦則可直接連接到有關系統，總部及醫院聯網會有專責職員與衞生署作出跟進。

局方續指，署方專家會進行審議，如屬嚴重事件，會按接種時間關聯性、有關疾病的本港背景數據等資料，斷定異常事件是否與接種疫苗存因果關係，並會統一作出公布。

醫管局又提醒，曾出現急性過敏反應、血管神經性水腫、呼吸困難等疫苗嚴重過敏反應者、患有嚴重神經系統疾病者、未控制的嚴重慢性病患者，及懷孕期或哺乳期婦女，或暫時不適合接種相關疫苗，如有市民對接種疫苗方面有疑問，應在注射前諮詢醫生意見。

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責任編輯：陳正怡