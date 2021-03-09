【限時優惠】7-Eleven x Deliveroo戶戶送　購物滿$150全單5折

便利店7-Eleven聯乘Deliveroo戶戶送推出兩日限時優惠，於3月10日至11日，打開點選7-Eleven挑選心水貨品落單，購物滿$150或以上即可享全單５折優惠！

便利店7-Eleven聯乘Deliveroo戶戶送推出優惠，用戶只要登入指定網站【按此】即可落單心水貨品，包括人氣小食如HotShot熱賣點燒賣及香蒜撈麵。

另外今期7-Eleven有以下食Green啲推介：

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1. 【獨家發售】黑椒新肉絲意粉／芝麻燒汁新肉絲米線300 克增量裝

採用了OmniPork Strip 新肉絲，含豐富蛋白質、低飽和脂肪及零膽固醇之時，口感媲美真肉絲，不論素食或非素食者都會喜愛。

2. 新豬肉燒賣／新豬肉鮮蔬水晶餃90-120克

以天然薑黃作調色的全手工製燒賣皮，包裹著OmniPork新豬肉、香菇和馬蹄等餡料，燒賣入口彈牙多汁；水晶餃餡料精選了六種鮮蔬：蘑菇、粟米筍、甘筍等， 加上OmniPork新豬肉製成，粒粒飽滿，柔軟彈牙。

3. 【純素植物奶】Califia Farms朱古力燕麥奶／無糖燕麥奶200毫升

零反式脂肪、零毫克膽固醇、亦不含牛奶。小容量方便攜帶。

自家品牌7-SELECT人氣之選

1.7-SELECT X PABLO芝士燒餅包

燒餅包採用100%日本麵粉製成，鬆軟外層包著香濃

忌廉芝士夾心， 入口即品嚐到香軟幼滑又滋味的芝

士夾心，叮熱食更美味！

2. 7-SELECT x PABLO 杏脯啫喱芝士忌廉泡芙

軟熟帶有蛋香的泡芙包裹著採用日本人氣芝士蛋糕

品牌PABLO芝士忌廉以及充滿春夏感的酸甜杏脯醬

內餡，風味十足，帶來雙重味覺享受。

留意，服務內容及其覆蓋範圍、送餐時間均視乎實際情況而定。優惠受條款及細則約束，優惠有效日期至2021年3月11日。

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責任編輯：羅嘉欣