【專訪】胎痣激光治療疑事故致左眼失明　南韓出生港人會考零分再培訓望成工程師

▲ 會考零分的Cowdy在工作時曾多次進修培訓，期望有日可以成為工程師。（黃建輝攝）

面對身體的缺陷有人會消極妥協，亦有人選擇豁達應對。在韓國出生的凌偉榮（Cowdy）小時候因為一次意外而導致左眼失明，成長後他試過會考零分、工作假期、在南韓當兵等，一切的經歷令他得知讀書的重要性，決心在工作時再作進修，期望可以成為一名工程師。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

現年約30歲的Cowdy在韓國出生，父親是香港人，母親是韓國人，早在4歲時已隨家人到港生活。他的鼻樑自幼有一道黑色胎痣，經常被人取笑，感到自卑及難過。他曾跑到洗手間，試圖可用牙刷刷走胎痣，胎痣當然沒被刷走，但鼻樑紅通通的令母親十分痛心，於是帶他到醫院進行激光治療，盼可令減淡胎痣顏色。

Cowdy憶述當時躺在手術床上，因太害怕身體便作出掙扎，不料激光意外射到眼睛，導致左眼失明，隨後左眼看事物時似是「看電視雪花一樣」。直至小學三年級的身體檢查後才被揭視力有問題，醫生更直指是後天損傷。

我小時候已跟母親說眼睛看不見，但她以為我是在開玩笑，直至9歲身體檢查後才發現是真的。

面對眼疾問題，他一直樂觀面對，然而父親早在他小學時已離世，來自韓國的母親又對香港事物不太熟悉，成長的過程中總是碰碰撞撞，後來更因無心向學而會考零分。他在中學畢業後曾先後涉獵多個行業，包括保安、快餐店店員、驗貨員等，惟考慮到未來時，他才醒覺自己的學歷不足，故決定重拾書本，修讀電腦網絡課程及商業管理及心理高級文憑課程。

不過，會考零分的他想要報讀高級文憑課程亦不是易事，幸好他的誠意打動了校長，因而獲得破格取錄。

當時要用英文面試，但我英文不太好，故用中文介紹自己，我跟校長說『我相信學歷可以改變一切，希望你給我一次機會，你的決定可以改變我的一生。』

從小學習韓文的Cowdy在進修時獲到「兼職採購員」的工作機會，主要負責到內地「入貨」包括鐘錶及時裝等，再出口至韓國，三年間更晉升至「採購經理」。不過，直至高級文憑課程畢業一刻，Cowdy面臨其人生第一個低潮，公司突然倒閉、畢業後面對「失學」、當時的女朋友同時要求分手，令他的心情低落、沒精打采，更一直頹廢在家約10個月。隨後他選擇離開香港，到澳洲進行工作假期，更意外到南韓當兵，一走便是五年了。詳情即看：【下一頁】

五年後，他再次回港，原想繼續採購行業的工作的他，發現時代的進步令採購工作成為「夕陽行業」。不過亦在機緣巧合下，他成為了裝修師傅，從中找到自己的專長，繼續進修讀僱員再培訓局的室內設計立體展示技巧證書、室內設計應用證書等增值自己。可惜，在裝修行業工作約10個月後，他因為經常咳嗽而求醫，發現自己對灰塵敏感，而被逼轉行。

其後，他轉行任職渠務署承辦商的工程助理，現為地盤代表助理，主要負責繪畫臨時交通管理圖以及與政府各部門開會。他坦言目前的工作並非他的最終目標，但會在工作中努力學習，汲取經驗，期望可再作進修，於來年修讀土木工程系的課程，目標是成為一名工程師。

我覺得既然找到方向就要有上進心，不斷的去進修及考牌，把目光放高一點，所以才把目標定在工程師。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩