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【加強檢測】勞工處設3個流動檢測站　未來兩個星期日免費為外傭檢測

社會 15:23 2021/03/09

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勞工處未來兩個星期日免費為外傭提供檢測。（經濟日報資料圖片）

勞工處今日(9日)宣布將於3月14日及21日連續兩個星期日，在外傭經常聚集的地點設立流動採樣站，為外傭提供免費檢測服務，分別於中環遮打道行人專用區、銅鑼灣維多利亞公園天后入口及荔枝角公園入口，呼籲職業介紹所和僱主鼓勵及協助安排外傭前往指定的流動採樣站接受免費檢測，無須預約。

處方稱，去年8月至今年2月間已為舊僱傭合約已屆滿或終止，正待到新僱主家庭履新的外傭，提供多輪檢測服務；為了讓更多外傭受惠，及減低病毒在社區傳播的風險，處方未來兩個星期日，將於外傭經常聚集的地點設立流動採樣站，方便全港所有外傭進行病毒檢測：

  • 中環遮打道行人專用區（近巴士站）
  • 銅鑼灣維多利亞公園興發街入口（近港鐵天后站A2出口）
  • 荔枝角公園入口（近港鐵美孚站D出口）

流動採樣站將於上午10時至下午5時開放，外傭須帶備香港身份證或護照，並即場於政府網頁的「非政府人員──外籍家庭傭工」登記個人資料，以便接收電話短訊通知檢測結果，及後會獲發樣本瓶條碼編號作參考，如外傭有需要，當值人員亦可協助登記。

發言人強調，十分鼓勵外傭參與免費檢測以保障健康，呼籲職業介紹所和僱主鼓勵及協助安排外傭前往指定的流動採樣站接受免費檢測，無須預約。

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責任編輯：陳正怡

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