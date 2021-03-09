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林家棟《殺出個黃昏》亮相香港電影節　謝賢+馮寶寶相隔多年再合作

娛樂 15:26 2021/03/09

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《殺出個黃昏》

林家楝監製《殺出個黃昏》獲邀成為第45屆香港國際電影節參展電影，《殺》片將於4月4日於香港文化中心作世界首映。監製林家棟夥拍新晉導演高子彬，以輕鬆的手法，道出嚴肅的主題。謝賢與馮寶寶重現風采，更讓影迷期待。

《殺出個黃昏》先導海報以一幅黃昏油畫作背景，畫中難以細見整張臉蛋的謝賢、馮寶寶及林雪均滿懷心事，並各自走往不同方向，三人命運是否一樣？人到黃昏只有一種結局？

《殺出個黃昏》

林家棟稱：「今次劇本方面參與更多，對我是一個挑戰，好彩靜怡（編劇）年紀輕，但心態趨向成熟，所以我們好夾，哈哈！其實最感激得到四哥同寶寶姐支持。」

高子彬稱：「老不一定有所依！面對年老氣衰和缺乏關懷會怎様？最好看完戲之後，大家可以想想。」

《殺出個黃昏》

戲中新人鍾雪瑩指：「初初聽到會同四哥、寶寶姐拍戲，以為自己發夢，可以跟兩位有份量的前輩合作，夠我講成世！」

《殺》片故事講述謝賢、馮寶寶、林雪於60年代曾是讓人聞風喪膽的殺手組織，無奈時代蛻變，三人只好脫下戰衣，重歸平凡生活。步入黃昏之年，誰願意被標籤為負資產？憑藉一首電台點唱：「青春之歌」，更讓三人重燃心中的一團火……

撰文 : TOPick柴犬出動

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