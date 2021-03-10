【溏心蛋】網紅簡幗儀炮製炸完美溏心蛋　5個步驟金黃香脆簡易食譜

▲ 喜歡下廚的網紅Lilian Kan簡幗儀教大家整炸溏心蛋。

雞蛋是常見食材，卻可炮製出不同滋味款式！網紅兼時裝設計師Lilian Kan簡幗儀除了分享穿上自家品牌服裝的靚相，不時分享煮食心得。近日（8日）她於社交平台分享賣相吸引自家炮製的炸溏心蛋牛肉丼，亦大方分享炸溏心蛋的做法！

點擊大圖了解炸溏心蛋牛肉丼製成品：

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Lilian於3月8日在社交平台分享炸溏心蛋牛肉丼，又分享切炸溏心蛋的過程，聽著切開的聲音也感受到炸溏心蛋外脆內軟。她非常滿意這道菜，

我超級興奮的！

她又指要炮製炸溏心蛋，過程要特別溫柔細心，

要很溫柔很溫柔才能完成！

Lilian接受TOPick訪問時指這道菜是她從食譜書學習，並跟著試煮。她向大家分享炸溏心蛋做法，原來只需5個步驟，非常簡單。她推薦大家一起試做一下，因為炸溏心蛋太好吃了。

炸溏心蛋做法

1. 水煮滾之後，下蛋準確計時6分鐘。

2. 拿起後，把蛋放進冰水，防止繼續加熱。

3. 剝蛋殼，切記動作要很溫柔。

4. 順序把蛋沾上低筋麵粉，全蛋液，麵包糠炸粉。

5. 放進170度油溫，油炸到金黃色立刻拿出來，即成。

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責任編輯：王芷瑩