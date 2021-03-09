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【幻愛】貓奴劉俊謙拍廣告救貓　夥「翻版子瑜」Jeannie合作變暖男

娛樂 16:07 2021/03/09

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熱門 林作 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮

有份參演人氣電視劇集《二月廿九》及電影《幻愛》的新晉人氣男演員劉俊謙夥「翻版子瑜」女神Jeannie一同拍廣告。

有份參演人氣電視劇集《二月廿九》及電影《幻愛》的新晉人氣男演員劉俊謙，近日擔任家居用品連鎖店全新食品系列的品牌代言人，並夥「翻版子瑜」女神Jeannie一同拍攝品牌廣告。

拍攝由《二月廿九》導演羅嘉駿，以及獲金馬獎最佳視覺效果提名的演陳迪凱共同操刀，陣容相當鼎盛！

【情人節】《幻愛》情侶溫馨相擁甜蜜放閃　蔡思韵劉俊謙分享5種「愛的語言」【多圖】

十分喜歡貓。

劉俊謙在廣告中除了初嘗吊威也外，更與貓咪有對手戲，原來劉俊謙都是愛貓之人，早前就在海傍拯救了一隻貓，把牠帶回家收養。

為家居用品連鎖店食品擔任代言人的劉俊謙說，平日會網購食物，如水餃、飲品等，非常方便。今次拍攝為了做到廣告拍攝的懸浮效果，劉俊謙需要做引體上升，大晒肌肉，幸好平日訓練有素，輕鬆地完成引體上升部份，令拍攝進度非常暢順。

此外，愛貓之人的劉俊謙更與一隻貓咪有對手戲，他特別輕奮，不用埋位時，經常輕摸貓咪，一臉暖男開心的樣子。

【幻愛】劉俊謙蔡思韵情侶檔封影帝影后　精神病患者同樣有權去愛與被愛

初嘗吊威也。

為了拍攝廣告，劉俊謙獻上第一次「吊威也」，他說：「前一晚未有緊張的心情，反而有點點興奮。直到臨開拍前就有點緊張。上到去便好開心，我覺得自己好像真的在飛行般，很自由自在！」

的確，劉俊謙工作之餘也不忘漫活，吊了近乎兩小時的威也，升到2層樓高，不但沒有喊辛苦，每次上到空中都鬼馬地角色扮演自娛一番，扮演超人、火影忍者、雀仔等等，哄得工作人員大笑。

同場加映：岑珈其、麥可怡專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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