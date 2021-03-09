【源頭不明】56歲男士確診曾到銅鑼灣海饌海鮮牛扒餐廳用膳　餐廳先後有4人確診

▲ 今日有一名56歲男士確診，他曾到銅鑼灣海饌海鮮牛扒餐廳用膳。

本港新冠肺炎疫情未止，今日（9日）新增21宗新冠肺炎確診個案，涉及12男9女，年齡為1個月至58歲，其中13宗為輸入個案，本地病例有8宗，當中3宗屬源頭不明，本港至今11,121宗確診個案；今日另有少於10宗初步確診。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲下午交代疫情最新進展。

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3宗源頭不明個案如下：

41歲男士（個案編號：11,114），於大埔土木工程拓展署工務區域試驗所工作，最後上班日是3月5日，3月1日發病，上址須檢測，同一場所工作的10多名人須送檢疫中心，居粉嶺牽晴間1座。



56歲男士（個案編號：11,115），於銅鑼灣皇室大廈35樓工作，最後上班日是3月3日，3月1日發病，3月7日到養和醫院求醫其後確診，居東涌東涌海濱路藍天海岸1座。



男患者曾在2月22日潛伏期間到銅鑼灣海饌海鮮牛扒餐廳用膳，當局發現上址餐廳較早前曾有3名確診者亦於當日進食，其中一人（個案編號：10,974）更於2月19日到K11 Musea「名潮食館」用膳；另外二人（個案編號：10,962、10,999）均是不認識，其中一人（個案編號：10,999）曾與曾到K11的確診者（個案編號：10974）坐在同一桌，即累計有4名確診者分別坐在3桌。



當局較早前已要求上址的員工進行檢測及大清洗，24名員工在2月28日的檢測，全部呈陰性，至昨日得知再有確診者曾到上址，故再要求員工再作測試，當局昨晚亦到上址取環境樣本，全部呈陰性，當局已要求餐廳停業及再次作大清洗。



另外，當局亦已向餐廳取得2月22日下午12至3時約20多名食客的資料，會要求有關人士做檢測。張竹君又呼籲當日同一時間，曾於上址用膳的食客與衞生署衞生防護中心聯絡。



男患者曾在2月22日潛伏期間到銅鑼灣海饌海鮮牛扒餐廳用膳，當局發現上址餐廳較早前曾有3名確診者亦於當日進食，其中一人（個案編號：10,974）更於2月19日到K11 Musea「名潮食館」用膳；另外二人（個案編號：10,962、10,999）均是不認識，其中一人（個案編號：10,999）曾與曾到K11的確診者（個案編號：10974）坐在同一桌，即累計有4名確診者分別坐在3桌。 當局較早前已要求上址的員工進行檢測及大清洗，24名員工在2月28日的檢測，全部呈陰性，至昨日得知再有確診者曾到上址，故再要求員工再作測試，當局昨晚亦到上址取環境樣本，全部呈陰性，當局已要求餐廳停業及再次作大清洗。 另外，當局亦已向餐廳取得2月22日下午12至3時約20多名食客的資料，會要求有關人士做檢測。張竹君又呼籲當日同一時間，曾於上址用膳的食客與衞生署衞生防護中心聯絡。 49歲女士（個案編號：11,118），暫時沒有工作，居西營盤星輝大廈，上址須強檢。

至於另外5宗本地個案是與其他個案相關，包括一名K11 Musea「名潮食館」的工作人員，至今累計有10名工作人員，40名食客及緊密接觸者。

可以接種「復必泰」疫苗的場地包括：

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同場加映，過分扭動創傷頸部易招中風，病後復康靠運動和清淡飲食：

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記者：郭詩詩