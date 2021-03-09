【人力調查】調查指14%僱主有意強制所有員工接種新冠疫苗　46%僱主則讓員工自由選擇

▲ 國際人力機構萬寶盛華大中華（ManpowerGroup)公布第二季「就業展望調查報告」，當中有訪問僱主對於新冠疫苗和將來工作模式的看法，發現14%僱主將要求員工必須接種疫苗，而46%僱主則無意為疫苗制定政策。（馮漢柱攝）

國際人力機構萬寶盛華大中華（ManpowerGroup)公布第二季「就業展望調查報告」，當中有訪問僱主對於新冠疫苗和將來工作模式的看法，發現14%僱主將要求員工必須接種疫苗，而46%僱主則無意為疫苗制定政策。

調查在今年1月底進行，訪問了136名僱主，當中詢問了僱主對於新冠疫苗有無特別政策，有14%僱主表示會強制員工接種，1%就會規定特定崗位員工必須接種，而4%僱主會要求回工作場所的員工須打疫苗，在家工作則不用。此外，有46%僱主稱無意制定疫苗政策，31%不會強制但會鼓勵員工接種，有4%更表明會提供獎勵計劃予接種疫苗的員工。

萬寶盛華大中華高級副總裁徐玉珊估計，僱主要求員工強制接種疫苗主要與行業有關，如較多接觸高危人士的醫護人員，但數據亦顯示多數公司仍對疫苗抱觀望態度，讓員工自行選擇是否接種。

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記者：徐紹軒