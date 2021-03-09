【新冠肺炎】聯合醫院病人檢測3次陰性後持續肺炎始呈陽性　11名病人列密初接觸者

▲ 醫管局總行政經理(醫療成效及科技管理) 庾慧玲醫生 （程志遠攝）

新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心公布，今日（９日）新增21宗確診個案，當中３宗不明源頭個案，13宗輸入個案，其餘５宗與本地個案相關，年齡由1個月至58歲，12男9女，累計11,121宗確診個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲出席疫情記者會，交代詳情。

其中一名初步確診的26歲男病人曾於聯合醫院內科病房留醫，庾慧玲表示，病人3月3日因發燒及肺炎到聯合醫院求診，分別於3月3日、5日、7日曾做過深喉唾液測試，3次都呈陰性，病人沒有咳嗽或痰，但持續有肺炎症狀，醫院3月8日為他抽取支氣管分泌物，樣本對病毒檢測呈初步陽性。

庾慧玲指，醫護人員在過程中有穿著合適裝備，沒有醫護被列為密切接觸者；11名病人因與該名病人的病床距離近被列為密切接觸者，全部人的病毒檢測呈陰性，而在有關病房內抽取的環境樣本亦呈陰性。

另外，早前有兩宗接種疫苗後感不適，要在深切治療部留醫的個案，庾慧玲說，其中於威爾斯親王醫院留醫的病人情況轉為穩定，而由明愛醫院轉到瑪嘉烈醫院留醫的病人，情況仍然危殆。至於一名71歲老翁接種疫苗數日後死亡，庾慧玲指已按機制將個案呈報予公務員事務局局的專責小組及專家，據她所知，死者去到急症室先已需要急救，現時尚未解剖。

庾慧玲又表示，截至今日早上9時，過去24小時再多26名病人出院，至今共有10,661名確診或疑似病人康復出院；現時共有205名確診病人分別於22間公立醫院、社區治療設施及北大嶼山醫院香港感染控制中心留醫；留醫患者中，有14人情況危殆，12人情況嚴重，其餘179人情況穩定。目前公立醫院已啟用665間負壓病房，合共1,202張負壓病床，使用分別率為66.3%及54.6%。

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記者：黃悅晴