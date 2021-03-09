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【說笑之人】古天樂投資純港片正式開拍　袁富華演智障爸跟吳肇軒展父子情

娛樂 16:12 2021/03/09

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袁富華與吳肇軒合作電影《說笑之人》。（劇照）

天下一電影與英皇電影攜手合作，兩年內合作推出10部電影，盼在新冠肺炎疫情間為香港電影注入新動力。首部正式開始拍攝的電影《說笑之人》由區焯文執導，吳肇軒、袁富華、 伍詠詩等人主演。

《說笑之人》講述一名輕度智障的單親爸爸華哥（袁富華飾）獨力養育大兒子文少（吳肇軒飾）的故事，笑中有淚。

袁富華飾演有輕度智障的單親爸爸華哥。（劇照）

戲中，吳肇軒需到酒吧表演「棟篤笑」，他就坦言沒有「棟篤笑」的經驗，但自身卻有不少「儲備」：「以前讀書時老師整日叫我向班上同學說笑話，更要全部人都笑才可不用再說，結果我說了整個學期，所以有好多笑話在腦中。」

至於疫情稍緩下，吳肇軒亦漸重投電影拍攝工作：「久違後開工當然開心，但之前也沒有浪費時間，雖然在家中靜下來，但覺得生活節奏與心態都成長不少，我相信這部戲會帶給我一個不同的自己予觀眾。」

吳肇軒指自己口袋中有很多笑話。（劇照）

談到與戲中父親袁富華合作，他就對對方讚不絕口：「他很樂意教及夾每一場戲，第一次拍父子關係的戲，還要長時間兩個人對戲，拍完後都忍不住叫他做老豆，希望我的爸爸不會呷醋吧！」

袁富華則表示：「我非常喜歡劇本，看完後立刻找導演與編劇繼續發掘。我飾演的角色華哥有輕度智障，語言能力也有少少問題。有件趣事是拍攝中段我另外要教書，學生也問我為何授課時說話與之前不同，有點奇怪，原來是我不自覺把角色投射出來。」

他也大讚吳肇軒：「我認識了他很久，他是我演藝學院的師弟，他好勤力，開拍前會一起討論，火花也夾得好好。」

撰文 : TOPick 柴犬出動

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