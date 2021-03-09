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【薪酬解密】薪酬資訊平台大爆　全球軟件工程師各階段年薪中位數

職場 16:00 2021/03/09

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熱門 林作 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮

工程業界薪酬資訊平台levels.fyi就打造出一個大型科技業職及薪酬資料庫，揭示全球軟件工程師各階段的薪酬。

隨着時代不斷進步，全球各行行業對軟件工程師的需求急劇上升，所以基本上軟件工程師無論處於何方，工作待遇也不會太差，能確保可觀的收入。工程業界薪酬資訊平台levels.fyi就打造出一個大型科技業職及薪酬資料庫，揭示全球軟件工程師各階段的薪酬。

levels.fyi藉由蒐集各大論壇中所有科技業薪資等相關資訊，累積數據再讓使用者以「匿名」方式回報其公司所在地、年資與薪酬等資訊。根據levels.fyi 2020年的資料顯示，新人工程師（Entry-Level Engineer）的年薪中位數最高的企業為共享乘車服務公司Lyft，年薪中位數達到23萬美元（約178萬港元）；其次為線上遊戲創建平台Roblox，新人工程師的年薪中位數達22.2萬美元（約172萬港元）.

至於擁有2至5年經驗的工程師（Engineer）年薪中位數最高的企業，則由Airbnb以29.5萬美元（約229萬港元）奪得冠軍；亞軍則為Pinterest的29.4萬美元（約228萬港元）。而有5年或以上經驗的資深工程師（Senior Engineer）最高可獲46.1萬美元（約358萬港元）。

而有10年或以上工作經驗的主管級工程師（Staff Engineer），及15年或以上工作經驗的技術總監（Principal Engineer），則分別最高獲得59萬美元（約458萬港元）及89.5萬美元（約695萬港元）。

Levels.fyi創辦人Zuhayeer Musa表示，當初選擇創辦這個資訊網站，主要是盼能幫助求職者們有效蒐集及了解這些資訊，讓他們在面試的過程中，可以更平等地談判薪資報酬。

責任編輯：曾曉汶

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