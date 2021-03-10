【生蛇年輕化】生蛇最年輕患者20多歲　IT男壓力大常OT誘發生蛇痛至入院

▲ 生蛇最年輕患者僅20多歲

「生蛇」（帶狀疱疹）不再是老人病，疫情下年輕患者急增。香港老人科醫學會創會會長、老人科專科醫生葉珮嫦表示，她近年接觸過最年輕的患者僅20多歲，有年輕化趨勢。爆發疫情後，一名30多歲、曾生水痘的男子經常加班，壓力「爆煲」而誘發生蛇，疼痛難當，無法入睡，要住院接受治療。葉醫生形容，生蛇可令人痛如被刀割，是一般止痛藥無法紓緩的。

壓力大誘發生蛇 無法工作需住院四日

「以前一年才有一、兩個年輕患者，現在一星期就有兩個。」葉醫生指，疫情下因壓力大而發病病例增多——成人、小孩被逼呆在家裡，外出時又得步步為營；也有人工作壓力大，擔心被裁員，身心煎熬。

該名30多歲男患者為電腦程式員，經常加班，朝九晚十一工作，加上很易神經緊張，疫情下壓力「爆煲」，擔心飯碗不保；平時不做運動，沒娛樂，甚少外出，處於「亞健康」狀態。他曾生水痘，近日因壓力大而生蛇，右手手臂及腋下感劇痛而求醫，惟藥力不夠強，病情惡化，無法入睡及工作，一度擔心自己會否康復。

至發病第五、六天，他向葉醫生求診時，患處已發炎、出紅疹及水泡，加上腋下易出汗，皮膚難護理，需服用抗生素，住院四天接受治療；出院後，患處仍輕微發炎，感覺疼痛。

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頭痛以為腦有問題 出疹後方知是生蛇

生蛇可引發劇痛，但不太痕癢，患處分佈在一條神經線的皮膚面。

她指出，發病初期，不少患者誤以為是皮膚敏感或其他疾病。除非症狀嚴重，否則求診意識低，很易錯過治療生蛇的黃金時期。

另一名求診男患者為40多歲的傢俬舖東主，平日易失眠，疫情下零售生意差，壓力甚大。起初他感到頭痛，以為腦部出問題；翌日前額出紅疹，才意識到是生蛇，發病第三日始求醫，惟服用特效藥也無濟於事。

發病72小時內是治療黃金時期，愈遲治療，後遺症愈嚴重，康復時間也愈長。過了黃金時期，患處發炎後留有疤痕，皮膚表面雖無病徵，但病毒會潛伏在神經線，偶然引發痛症。

疫情下求診的男患者較多，他們經濟擔子較重，亦習慣隱藏情緒及心事。葉醫生提醒，壓力大、情緒低落時，需及早處理，多找朋友傾訴，抒發感受；平日多做運動、與朋友外出，保持均衡飲食，增強免疫力。

發病原因

「生蛇」醫學名稱為「帶狀疱疹」，由水痘帶狀疱疹病毒引起。葉醫生指，所有患者生蛇之前也曾生水痘，即使水痘痊癒，該病毒仍潛伏體內神經系統，當抵抗力下降，例如壓力大、天氣極端時，就有機會誘發生蛇。

全港有1/3人會生蛇，常見於50歲以上人士，惟近年有年輕化趨勢。葉醫生接觸過最年輕的患者為20多歲，最年長為108歲。新一代若曾打針預防水痘，生蛇機會較低；打針後雖仍有機會生水痘，但症狀通常較輕，難以察覺；即便如此，這類人日後仍有可能生蛇。

▲ 葉珮嫦醫生表示，50歲以下高危或曾生蛇的人士，也宜打預防針。（湯炳強攝）

生蛇病徵

初期：患處痕癢、輕微疼痛，痛症持續。葉醫生指，感到痛楚時，部份人或以為患了其他疾病。譬如胸口痛時，或以為是中風、心臟病、腦出血，當下未意識到是生蛇所致。

1至3天後：出紅疹、水泡，病毒沿著神經線在皮膚面蔓延。葉醫生指，部份患者出水泡時，才會察覺是生蛇，但為時較晚。當痛楚持續，患者或難以入睡、無法工作、心情鬱悶。

1至14天後：若處理不當，水泡位置會發炎，或出現膿皰或血水。

有謠傳指「生蛇圍繞身體會死」，但這並非事實，只反映患者免疫系統虛弱，導致大範圍受感染。

發病部位

除了四肢、腰背及胸部、面、眼、耳，甚至舌頭、肛門附近也有機會受感染。較常見是三叉神經線連接的部位，分別會影響額頭、耳、眼及舌頭。接觸患者飛沫，其患處或受污染的物品，也有機會感染該病毒。

治療及護理

發病首7日：使用止痛、抗病毒藥物，由專科醫生或處方類固醇、消炎藥等。外用藥物：抗病毒、消炎、止痕藥膏，用溫和消毒藥水護理患處。洗澡時要包裹患處，不能接觸「生水」、熱水。

葉醫生指，及早於發病72小時內使用特效藥，康復速度較快，後遺症較少；發病7日內治療也有效，約一星期就好轉。遲用特效藥或藥力不夠，患處痛楚或持續數年甚至一生。若發病第7日後才接受治療，藥效大減。

預防方法

她表示，打疫苗預防生蛇，有效率可達七至八成，即使發病，徵狀也較輕微，後遺症也較少。曾生蛇的年輕患者，或有家族免疫力較差、有家屬曾生蛇的人士，屬高風險一族，她建議這類人咨詢醫生意見，考慮一下是否打疫苗。

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記者：黃泳欣