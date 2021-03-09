【一秒拳王】導演趙善恆熱血解構「一秒」主題　周國賢增30磅練拳半年：每一秒都想放棄

▲ 《一秒拳王》由ToNick主音趙善恆執導，周國賢任男主角。

ToNick主音趙善恆繼電影《救殭清道夫》後，執導熱血新作《一秒拳王》，邀來周國賢、林明禎、查朗桑提納托古及童星熊倬樂合作。趙善恆與周國賢早前接受TOPick訪問憶及當初合作的契機，與拍攝拳擊戲的難忘事。

▲ 《一秒拳王》將於本月11日再次上映。（陳家瑩攝）

周國賢指自己一直想拍攝拳擊電影：「大約兩年多前收到邀請，感覺很振奮，我覺得這種一堆爛泥變成有用的人的橋段很吸引，也有一團火在裏面，所以電影與我有吸引力法則。」

創作《一秒拳王》的過程漫長，趙善恆分享「一秒」的概念：「劇本衍生是因為我在拍畢《救殭清道夫》後身體變差而去做運動，當時覺得運動很有力量，所以想拍一部關於拳擊的電影。『一秒』的決定影響很大，所以一秒很重要，很多哲學家也有此想法，所以不如做好這一秒，也在想如果把此主題加入打拳會如何？後來問了師傅，發現一秒在拳擊中可以打很多個組合拳，便覺得可以開始。」

▲ 《一秒拳王》由周國賢及趙善恆等人主演。（劇照）

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日操8小時 趙善恆悟健康的重要

《一秒拳王》故事圍繞拳擊，有不少打鬥場面，演員們親身上陣，拳拳到肉。周國賢表示拍攝前操練半年，首兩個月是與趙善恆一同做訓練，而後期就與師傅研究拳擊招數，並接觸不同對手，學習不同打法。

趙善恆形容訓練非常緊密：「我們好像過了一個拳手的生活，接受專業的訓練，既要學拳擊招式也要學知識。」

在密集式的操練下，周國賢坦言最難的不是打拳，而是鬥志的堅持：「我每一秒都想放棄，因為真的很辛苦。起初兩個人一起訓練還有得偷懶，後來一整隊人練習就不能怠慢，但同時又感受到大家的熱血與鬥志不斷增強，好像一家人。」

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要打得好拳自然要有好身型，二人也為此下不少苦功。趙善恆稱：「本來是想增肌，但當去到最癲時是要6至8個鐘地練習，又要同時修改劇本，沒有時間休息，但增肌很需要休息，故便轉了方向，吃了很多雞胸。但現在回想方法很極端也很傷肝，現在會很健康地做運動，因為健康很重要。」

至於本來身型較為瘦削的周國賢也為拍戲增肥30磅：「我的身型很薄，所以會吃很多餐，試過一星期有4晚吃火鍋，但其實上磅是要吃好的食物。之後在兩個月內增肥了30磅再操好線條。」

周國賢在戲中要先以肥腫身型上陣，之後再變Fit。他笑指拍攝現場有很多啞鈴，因為每位演員都是邊拍邊操練，整個團隊都是拳手，非常敬業樂業。

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▲ 周國賢拍攝時不慎被打爆眼角。（陳家瑩攝）

​​​​受傷後堅持拍攝

不過，在緊密日程下拍攝大量動作場面，稍一不慎便會受傷。趙善恆與周國賢同稱，為求拍攝效果逼真，所有演員都是真打，不會鍚住對方。

周國賢就指最難忘的經歷是傷及眼角：「其實拍攝時常都傷，最難忘是被查朗桑提納托古意外傷及眼角，他用手踭打到我的眉骨，當時眼一暖，流了很多血。幸好現場有人懂得急救，但由於傷口太開要馬上去醫院。」

他續指：「但我更擔心影響拍攝進度，因為全世界都在等我，那時真沒想過要休息，只想快快搞好回去繼續拍戲。之後縫約12針便回到現場，我們每一秒都在打仗。」

▲ 趙善恆領悟健康的重要。（陳家瑩攝）

趙善恆亦回想當時心情的矛盾：「時間只有這麼多，他受傷了其實我很緊張但又要故作鎮定，內心其實不知道要怎樣處理，想他不要回來拍好好休息，待我安排好再拍，因為他一回來便不可能休息。最近我們把那場意外加進劇本，真的很感謝他的投入令大家都很順利。」

傷後繼續拍攝，其實周國賢也有再不慎觸及傷口，雖然在滲血，但他仍繼續堅持，趙善恆亦大嘆：「內心很複雜，很擔心但又想畫面靚，要叫他頂住，真是很難忘的經驗，其實到這刻我也未完全消化當時拍攝發生的所有事。」

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首次合作便一拍即合，周國賢大讚趙善恆：「我有看到很多人留言讚他好叻仔，原來大家都不知道音樂以外的他是如此堅毅。他是一位我很欣賞而尊敬的藝術工作者，因為做歌手、導演及演員不是易事，我自問就做不到，但他仍然很成功兼顧。」

趙善恆就謙稱熱血是因為對夢想有所堅持：「演員是夢，導演是夢，歌手也是夢，一直努力完成不同崗位就是我的目標！」

服裝：Ermenegildo Zegna（周國賢）

鞋履：JimmyChoo（周國賢）

化妝：Winki @ vinciwinki（周國賢）、Kylah Chan makeup（趙善恆）

髮型：Eve Chiu @ MUSE HAIR（周國賢）

場地：Pouvoir STUDIO

記者：陳家瑩

同場加映：林二汶專訪