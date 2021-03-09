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涉訛稱處理保單詐騙13萬元佣金　友邦保險分區經理及下線被控3項欺詐

社會 16:17 2021/03/09

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廉政公署落案起訴一名保險公司經理及其下線營業員。

廉政公署今日(9日)落案起訴一名保險公司經理及其下線營業員，控告2人涉嫌訛稱該下線營業員處理了3份保單，以詐騙該保險公司向2人支付佣金共逾13萬元。2名被告獲准保釋，將於周四(11日)在東區裁判法院答辯。

唐賜聰，友邦保險(國際)有限公司(友邦保險)資深分區經理；及唐賜聰的下線營業員韓思麗，友邦保險財務策劃顧問，同為43歲，同被控3項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A(1)條。

廉署早前接獲貪污投訴，調查後揭發上述涉嫌於2018年11月至2019年4月期間發生的罪行。友邦保險是一間保險公司，其保險代理向客戶銷售產品時，須親自與客戶見面，並根據客戶提供的資料填寫投保申請書，有關保險代理會被視作經手營業員，他及其上線主管均可賺取佣金。友邦保險不容許沒有參與銷售的保險代理作為經手營業員。

唐賜聰於案發時是友邦保險的資深分區經理，他可從下線保險營業員促成的保單賺取上線佣金。友邦保險財務策劃顧問韓思麗是他其中一名下線保險營業員。控罪指唐賜聰及韓思麗涉嫌向友邦保險虛假地表示，3份由3名客戶購買的保單是由韓思麗處理，並意圖詐騙而誘使友邦保險向唐賜聰支付共逾3萬元及向韓思麗支付共逾10萬元，作為他們各自與該些保單有關的佣金，導致2人獲得利益或友邦保險蒙受不利。

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責任編輯：蘇文軒

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