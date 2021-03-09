【疫苗接種】72歲女接種科興疫苗後不適送院一度病危　今日病情好轉目前穩定

▲ 一名患有長期病的72歲女子接種新冠疫苗出現不適，被送到威爾斯醫院求醫。（資料圖片）

衞生署早前公布有2名患長期病患長者接種科興疫苗後不適，其後入院留醫深切治療部，情況危殆。醫管局指，截至下午4時，其中一名72歲女病人情況轉為穩定，目前仍在威爾斯親王醫院留醫；另一名80歲男病人情況仍危殆，目前在留醫瑪嘉烈醫院深切治療部。

該名72歲女子，本身患有糖尿病、高血脂、高血壓及甲狀腺功能不足。她曾於3月6日在將軍澳體育館社區疫苗接種中心接種新冠疫苗，其後感到身體虛弱，並停用了兩劑量的胰島素。她在周日（7日）早被家人發現情況轉差，被送往威爾斯親王醫院留醫，其後發現有嚴重糖尿病酮症酸中毒，並轉送深切治療部接受進一步治療。

另一名80歲男子，本身患有糖尿病、頸動脈粥樣硬化、高血壓及曾中風，他在3月6日感到胸痛，於明愛醫院急症室求醫。病人對治療反應欠佳，同晚轉送深切治療部接受進一步治療，初步診斷為急性冠狀動脈綜合症。

此外，早前在官涌體育館的接種人士中，有2名市民接種後感到不適，均送往伊利沙伯醫院治理，其中一名62歲女士在3月5日接種疫苗後感到眩暈送院，目前情況穩定，料今日內可以出院；另一名66歲女士在在3月7日接種疫苗後感到胸痛及心悸送院，目前情況穩定。

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記者：陳子謙