  • 22°C
香港時間 : 2021309日 (週二) 17:50
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 林作 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫苗接種】72歲女接種科興疫苗後不適送院一度病危　今日病情好轉目前穩定

社會 16:45 2021/03/09

分享：

熱門 林作 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮

一名患有長期病的72歲女子接種新冠疫苗出現不適，被送到威爾斯醫院求醫。（資料圖片）

衞生署早前公布有2名患長期病患長者接種科興疫苗後不適，其後入院留醫深切治療部，情況危殆。醫管局指，截至下午4時，其中一名72歲女病人情況轉為穩定，目前仍在威爾斯親王醫院留醫；另一名80歲男病人情況仍危殆，目前在留醫瑪嘉烈醫院深切治療部。

該名72歲女子，本身患有糖尿病、高血脂、高血壓及甲狀腺功能不足。她曾於3月6日在將軍澳體育館社區疫苗接種中心接種新冠疫苗，其後感到身體虛弱，並停用了兩劑量的胰島素。她在周日（7日）早被家人發現情況轉差，被送往威爾斯親王醫院留醫，其後發現有嚴重糖尿病酮症酸中毒，並轉送深切治療部接受進一步治療。

另一名80歲男子，本身患有糖尿病、頸動脈粥樣硬化、高血壓及曾中風，他在3月6日感到胸痛，於明愛醫院急症室求醫。病人對治療反應欠佳，同晚轉送深切治療部接受進一步治療，初步診斷為急性冠狀動脈綜合症。

此外，早前在官涌體育館的接種人士中，有2名市民接種後感到不適，均送往伊利沙伯醫院治理，其中一名62歲女士在3月5日接種疫苗後感到眩暈送院，目前情況穩定，料今日內可以出院；另一名66歲女士在在3月7日接種疫苗後感到胸痛及心悸送院，目前情況穩定。

OPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳子謙

相關文章

【疫苗接種】官涌疫苗接種中心再有市民接種疫苗後感不適　需召喚救護車到場協助
11:29 2021/03/08
【疫苗接種】官涌疫苗接種中心再有市民接種疫苗後感不適　需召喚救護車到場協助
【疫苗接種】消息：71歲男子私家診所接種科興疫苗　凌晨到聯合醫院急症室求診後離世
15:11 2021/03/08
【疫苗接種】消息：71歲男子私家診所接種科興疫苗　凌晨到聯合醫院急症室求診後離世
【疫苗接種】專家委員會指2危殆個案與疫苗接種無直接關係　72歲危殆女子疑無準時注射胰島素
19:01 2021/03/08
【疫苗接種】專家委員會指2危殆個案與疫苗接種無直接關係　72歲危殆女子疑無準時注射胰島素
【疫苗接種】高官名人齊打疫苗　前特首曾蔭權接種復必泰疫苗
19:28 2021/03/08
【疫苗接種】高官名人齊打疫苗　前特首曾蔭權接種復必泰疫苗
【疫苗接種】今可預約3月16日起接種「復必泰」疫苗　新增12間接種中心仍有大量名額
今日 10:18
【疫苗接種】今可預約3月16日起接種「復必泰」疫苗　新增12間接種中心仍有大量名額
新冠肺炎 科興 疫苗 中風 肺炎 糖尿病 高血壓 高血脂 新冠肺炎疫情 長期病

最高瀏覽

【育兒心得】6孩港媽全職湊仔兼做生意　朝7晚11陪讀陪玩做家務
18:28 2021/03/02
【育兒心得】6孩港媽全職湊仔兼做生意　朝7晚11陪讀陪玩做家務
【虐殺女童】兄長供稱妹妹曾遭父親「隔日曳就隔日打」　兄長稱曾看見妹妹褲上有血汁
13:23 2021/03/08
【虐殺女童】兄長供稱妹妹曾遭父親「隔日曳就隔日打」　兄長稱曾看見妹妹褲上有血汁
【悲慘遭遇】父親付不起手術費醫生拒絕縫合傷口　3歲女童被趕出醫院失救慘死
18:13 2021/03/08
【悲慘遭遇】父親付不起手術費醫生拒絕縫合傷口　3歲女童被趕出醫院失救慘死