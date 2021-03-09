【虐殺女童】11歲兄長作供稱「最初喜歡繼母」　後遭繼母「係咁罰」而不喜歡她

▲ 5歲女童疑遭父親及繼母虐待致死案今日（9日）於高等法院續審，現年11歲的小兄長今繼續出庭作供。

5歲女童疑遭父親及繼母虐待致死案今日（9日）於高等法院續審，現年11歲的小兄長今繼續出庭作供，被問及與繼母的關係，小兄長指「一開始我都算鍾意呢個繼母」，惟後來繼母總是不問因由便懲罰他，他才開始不喜歡繼母。

女童的小兄長今繼續出庭作供，代表涉案父親的大律師吳政煌盤問男童時指出，父親不時會懲罰他，但都是因為他頑皮，男童同意說法。

辯方又指，當他頑皮時，父親下班回家會帶他到樓下聊天，父親亦曾帶妹妹到樓下聊天，男童表示不記得。辯方又問及其後繼母負責照顧他的時候，繼母間中亦會懲罰他，兩母子關係因此開始轉壞，男童不同意，並解釋「一開始我都算鍾意呢個繼母，之後搬咗，佢成日罰我，我做嘅事都有我嘅原因，但佢乜都唔知就係咁罰我，我咪唔鍾意佢囉」。

▲ 5歲女童疑遭父親及繼母虐待致死案今日（9日）於高等法院續審。（經濟日報資料圖片）

男童其後在辯方下同意指，他遷離祖母家的初期，主要由繼母照顧他，亦主要是繼母懲罰他，直至2017年10月中，父親才開始較經常懲罰他。辯方又問及，男童自2017年10月起，自行選擇不在家吃早餐，改為回校要求老師給予他早餐，男童回應指「都無啲咁嘅事」。

辯方其後又指，事實上父親並沒有以剪刀刺向他的心口，亦沒有以拖鞋打他的面部，只是曾經以拖鞋輕力拍他的頭頂，男童均回應指不記得。

代表繼母的大律師羅志霖盤問男童時則問及妹妹的自理能力，男童指妹妹無法自行刷牙。辯方又提及男童曾經有個妖怪手錶生日蛋糕，繼母亦曾給他買過一個高達水樽，男童均表示不記得。至於辯方指繼母曾給男童買過一副價值約千元的眼鏡，男童表示他記得曾戴過那副眼鏡，「但唔啱度數嘅」。

辯方其後再問及男童，指他因為不喜歡繼母所以經常不理會對方，而且會選擇面對牆壁，以及曾拒絕繼母向他提供食物，要待父親回家煮給他吃等，男童一概表示不記得。

代表繼外婆的大律師潘志明盤問男童時，指繼外婆通常下班回家時，男童與妹妹已睡覺，或準備睡覺，因此繼外婆見他們的機會較少，男童表示不記得，但男童同意辯方所指，繼外婆目擊男童與妹妹被父母和繼母打的次數不多。

辯方又指曾經有一次男童被父親用藤條打的時候，繼外婆伸出腳擋住藤條，最終藤條落在繼外婆腳上，父親即指「唔好意思呀外母大人」，男童表示不記得。

辯方又指男童曾於錄影會面中提到，他曾試過連續15天沒有吃飯或喝水，只喝過一杯奶，事實上並沒有發生過這件事，這只是男童的想像，男童回應指不清楚。案件明（10日）續審。

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記者：楊詠渝