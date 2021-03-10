【全民造星III】陳澤言性格直率不怕得罪高層　「神經刀」CY自認體貼型男友

▲ 陳澤言面對惡評得罪高層無有怕，「神經刀」CY與一靚仔小生有淵源？

ViuTV選秀節目《全民造星III》去年成功掀起連串熱話，令香港人重拾追看電視的習慣。有「神經刀」之稱的CY（陳澤言），對於封號直言：「都幾襯我，神神化化。」由不被觀眾看好，直到成功打入最後十強，於決賽當晚更憑一句「我把聲係咁」成為熱話，後來更演化成為他而設的節目唱歌環節，神經刀也絕對不能小覷。

《全民造型III》於去年Boxing Day圓滿結束，至今過去兩個多月，CY直言最不習慣忙碌的生活：「其實自比賽開始睡眠時間都不太夠，結束比賽後還有好多工作要馬上做，好像沒有時間休息一樣。而且我又這麼喜歡放空，很多東西例如歌詞、節目內容都要強逼自己去記。」

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▲ CY在海選時憑著「神經刀」的性格得到兩位導師的歡心。（湯炳強攝）

今年25歲的他，參賽時雖然寫著入行兩年，但著實還是素人的CY，憑著《全民造型III》而為人認識，正式入行短短兩個月，開設了自家YouTube頻道、擔任綜藝節目《囝囝女女730》主持，更與《造星》的監製花姐接下了快餐店廣告。

回憶首次與花姐見面，CY指對方給他媽媽的感覺：「不會害怕她，雖然在鏡頭前的花姐好惡，但私底下她很疼我們每個人，可能我經常被人指責，會覺得對方對我好才會話我。」首個代言廣告能夠與花姐合作，亦令CY的緊張程度大大減低，他笑謂：「在廣告中更見到她『母愛的光輝』出現。」

▲ 現時CY每周都會主持ViuTV節目《囝囝女女730》。（instagram圖片）

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參賽前不知道姜濤是誰

曾經在訪問中自爆曾患過度活躍症，自小定不下來的他自知不是讀書材料，畢業後投身社會大學，後來又因為掛念校園生活而報讀公開大學的心理學系，兩年後正式畢業，便到酒吧當酒保：「中學是反叛期，不過我只是坐不定，幸好我曳不來，最曳頂多是睡過頭無上學缺課而已。」

▲ 當日CY在台上直率回應金生，未知會否打破他從小至今曳的紀錄。（ViuTV圖片）

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後來在打工的酒吧當起駐場歌手，間中參加唱歌比賽，開始認清自己對唱歌的熱愛，但對自己欠缺信心的CY卻從未打算參加大型比賽入行：「我份人好被動，可能自覺不夠別人好，每到埋門報名就打退堂鼓。會參加《造星3》是因為朋友幫手報名，面試時我連姜濤是誰也不知道，到來後打進40強，才重溫《造星》1、2輯。」

▲ 活在自己世界的CY。（湯炳強攝）

面對負評如潮

CY參加《全民造型3》以來，自前哨戰起不被觀眾看好，後來一直過關斬將，直奔決賽成為十強之一，全民投選部份獲得六分、總成績排名第八。一直以來CY被觀眾指不在狀態、呆頭呆腦，過去面對各種負評，他坦言見到留言當然會感到不開心：「可能我記性差，又比較佛系一點，不開心之後會反思怎樣做得更好。」

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▲ 第一輪面試時的CY與現時的他相差甚遠。（影片截圖）

處於B組的他被導師彭秀慧先後贈言「恨鐵不成鋼」和「爛泥扶不上壁」，CY把這些責備視為「愛的鼓勵」，逼他成長：「彭導每件事都好照顧我們，聽完當下不開心，沉澱過後就會知道她這樣說是因為對我有期望。」擁有一把好聲線的CY對唱歌抱著無比熱誠，希望入行後憑籍各種機會，讓他接觸更多戲劇、跳舞相關的項目，令CY可作多方面發展。

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▲ 參加《造星》另一大得著，相信是讓CY結識到好兄弟K Lau。（instagram圖片）

「我把聲係咁」

決賽當晚，說話直率的CY在台上向高層金廣誠擲下一句「我把聲係咁」成為一時熱話，雖然被網民笑指CY得罪高層無運行，但ViuTV在新節目《囝囝女女730》中特地為CY安排環節「我把聲係咁」，讓他與各位歌手嘉賓合唱，足見高層處事的大方。

事後CY在新節目的記者會上與金生再碰頭，二人大方合照更有傾有講：「金生份人好好，給我感覺像個很久不見的朋友，有久別重逢的感覺。」

▲ CY與金生於記者會上的「破冰」合照。（ViuTV圖片）

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被金生以及各界人士指其聲線像Eason陳奕迅，CY表示當然覺得開心：「自從我對唱歌產生興趣，Eason啟發我最多，被說聲線像他當然開心，但亦不想因此框死自己。我想利用這把聲線的質感，演變更多不同的東西，嘗試怎樣令聲線開發多點可能性。」

▲ 估計當時的CY並未有想過自己能打入最後十強。（ViuTV圖片）

與黃宗澤有淵源？

CY雖然是家族第一位踏入娛樂圈的人，但他與此圈甚有淵源。除了聲線與Eason相似，其實他跟黃宗澤亦有「關係」：「我現在用的陳澤言其實是偽名，身份證上的本名叫陳宗澤，以前朋友搞事會改我的名字做Bosco（黃宗澤的英文名），我都有用了幾年，當作搞氣氛。」

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於單親家庭長大，CY與爸爸一同生活，兩個大男人因《全民造星3》再度拉近了距離：「以前很少跟爸爸聊天，自從《造星》多了話題，可能在電視上見到我、給了他信心。他常常很興奮地問我出門工作做了甚麼，很好奇我的工作環境、好想了解我多一點。本身知他會關心我，但男人跟男人之間，多以行動表達，甚少訴諸於口。」

▲ CY與爸爸因《造星》再次走近。（湯炳強攝）

其實小時候的CY與爸爸非常溫馨，會抱著一起睡：「他有做Gym，手瓜好大隻，小時後好喜歡抱著他的手臂睡覺，不過升中後無再同床睡了。」雖然CY爸爸跟他一樣較為內斂，但多年以來都支持著兒子的選擇，由打工當酒保、參加《全民造星3》、決定入行做歌手，爸爸從未反對，更讓姑姐成為了CY的經理人。

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本來任職市場營銷的姑姐早年為了照顧家庭而離職，今次為了照顧姪仔CY決定「重出江湖」。暫時仍未簽約唱片及經理人公司的CY，透露現時有公司前來接洽，不過仍在非常初步的階段。

問到若然新公司要求「撇甩」姑姐，CY將如何抉擇，他直言：「我跟她之間有信任，不想半途而廢。可說是革命情感，其一考慮家庭因素，其二雖然做經理人也是姑姐的新嘗試，但我很相信她的辦事能力。」

▲ Carman（左）於第一次分組賽中與CY同隊。（instagram圖片）

《造星III》首宗緋聞主角

就在決賽結束後三日，CY與隊友關嘉敏（Carman）成為《全民造星III》後爆出的第一宗緋聞，兩位當事人否認拍拖，只表示互有好感、專心發展事業。再次提起，CY馬上謂：「緋聞梗係嚇親！一個美麗的誤會令所有誤會產生。我不想影響形象，重點我們真的不是（戀人）。」

CY又澄清自己除了跟Carmen，亦有跟其他隊員單獨外出過，只是剛巧沒有被拍到。講到擇偶對象，CY覺得是否圈中人並不重要，比較在意是對方的性格和雙方的相處，問到他是哪一種類型的男友時，他笑謂：「覺得自己是體貼型男友，例如會留意伴侶有無流鼻水、手機殼有無壞，注意些很生活化的小細節。」

同場加映：全民造星III成員訪問

服裝：dmophk

化妝：tracyui.makeup

髮型：keinoyip

場地：The Grill Room

鳴謝：Barry工作室

記者：陳心怡、鄭嘉瑤

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