【電影節】梁朝偉+郭富城《風再起時》成開幕作　林嶺東遺作《七人樂隊》懷念香港情

▲ 《風再起時》成開幕電影。

去年因疫情關係，第44屆香港國際電影節無奈要延期再取消。為了避免歷史重演，第45屆香港國際電影節將首度以實體及網上混合模式舉行，以新意念開闢新出路。香港國際電影節協會（HKIFFS）今日（3月9日）公布第45屆香港國際電影節的完整節目，當中有不少矚目港片。

第45屆香港國際電影節節目方面，本年的兩部開幕片均是華語片，分別是翁子光執導、並由梁朝偉及郭富城主演的《風再起時》，以及集合洪金寶、許鞍華、譚家明、袁和平、杜琪峰、林嶺東及徐克聯合執導的劇情片《七人樂隊》。

▲ 開幕片《風再起時》，由梁朝偉和郭富城主演，並由翁子光執導。

電影節修復王家衛4部經典 重映花樣年華+墮落天使+2046+春光乍洩

閉幕片則是日本導演濱口龍介的《偶然與想像之輪》。另外，林家棟監製，謝賢、馮寶寶主演《殺出個黃昏》也會作世界首映。

▲ 謝賢、馮寶寶主演的《殺出個黃昏》將於本屆電影節作世界首映。

修復王家衛經典

繼早前公布了「焦點影人」關錦鵬，以及在大銀幕放映全新修復的王家衛4部經典——《墮落天使》、《春光乍洩》、《花樣年華》及《2046》外，香港國際電影節協會節目總監王志輝特別推介「華語修復經典」這環節。

他指：「外國發展修復電影已經20多年了，直至過去這一兩年才多些華語修復電影。我覺得都應該有個環節給華語電影，因為部分舊片的35毫米膠片質素已經非常差，再不修復補救，那部片就會隨時失傳。」

▲ 開幕片《七人樂隊》集7位香港知名導演拍攝。

今次專題由最早那部修復電影是1934年阮玲玉的《神女》，至最新的是2000年的楊凡《遊園驚夢》，希望為觀眾帶來全新體驗。

另一重點是松竹映100周年的紀念節目。今回精選了小津安二郎、清水宏、今村昌平及大島渚等10部大師的經典，既有最新修復的版本，也有35毫米電影菲林的版本，只供戲院放映。

今年選映來自58個國家及地區超過190部電影，當中包括10部世界首映、11部國際首映及43部亞洲首映，在戲院放映近230場，並精選近60部於網上平台播放。

記者：胡慧雯