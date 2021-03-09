【偉大媽媽】在職單親港媽繁忙的悲哀　獨力照顧兩幼兩老午膳要趕回家煮飯

▲ 全職單親媽媽阿佩（化名）在上班時仍要趕回家煮飯給家中2幼2老。

新冠肺炎疫情持續超過一年，不少打工仔的生活均受影響。當中在職婦女同時要兼顧照顧家庭的重擔，壓力更是百上加斤。有在職單親媽媽為照顧家中2老2幼的起居飲食，即使有全職工作，也要每日在午膳時間趕回家煮飯，下班後又要煮飯做家務，甚至擔當家中輔導員，以致嚴重缺乏休息時間，精神壓力大增。

香港婦女勞工協會於去年12月至今年1月訪問約100名婦女，以了解她們在照顧工作量、經濟、情緒、家庭關係等壓力，而中期調查報告顯示，超過9成的受訪婦女反映疫情加劇了她們和家人的精神和情緒壓力，以至家庭暴力瀕臨爆發邊緣。

協會表示，疫情為婦女帶來照顧和生活的雙重壓力；而學校停課，婦女與子女在家「困獸鬥」，同時因停工或開工不足導致家庭收入大減，種種因素引至情緒爆煲的情況並不罕見。

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個案1 單親媽照顧老幼兼經濟支柱

其中單親媽媽阿佩（化名）既要照顧家中2名小孩和2名長者，每天亦要上班維持生計。她指疫情下子女停課長時間留在家，需要照顧他們一日三餐，加上長者和小朋友口味不同，令她要在午飯時間趕回家煮飯。

我的上班時間是朝9晚6，有一個半小時吃飯，我12時半回到家煮飯，1點又匆忙回公司上班，6時下班後回家又煮另一餐，有時候要買菜，吃完飯洗碗，洗澡後已是10時多。

阿佩亦指因子女與長輩長時間共處一室，加上作息時間不同，難免會有衝突：「每日這樣走來走去，既要兼顧工作與照顧家庭，回家又要功課輔導，小朋友和長者在家相處時有爭拗，除了上班就是回家做家務，休息時間也少了。」加上家中沒有傾訴對象，更令阿佩感到身心疲累。

個案2 兒疑有讀寫障礙 媽媽難控制情緒

阿花（化名）育有3名子女，分別就讀大專院校、中二和小一。當中孻子疑有讀寫障礙，網上教學加深其學習困難，「教他學寫自己名字，剛剛串完『i』字，轉頭又問我這個是甚麼字，我有時控制不到情緒會罵他。他試過躲起來拒絕上課和做功課，我忍不住打他打得很厲害，但打完又很心痛。」她擔心待兒子7歲零7個月大時，才由學校或醫生轉介進行評估，即使被確認有讀寫障礙已無法追上學業進度。外界雖有提供SEN（特殊教育需要）課程，但阿花本身任職飲食業散工在疫情下已停工，難以負擔昂貴費用。

個案3 一家3口父母外出工作兒子在家無人照顧

在職媽媽阿芳（化名）表示，丈夫原本在機場任職司機，但去年2月因工傷停工，復工後卻被解僱，僅獲賠7日工資。後來丈夫轉做貨車司機接單，收入不穩定，她為了幫補家計先後任職酒樓侍應、學校派飯工等兼職。目前從事零售業，但因市道不景開工不足，上月收入僅得3千元。除了擔心入不敷支，她更擔心就讀高小的兒子獨自在家會有危險。

以前以為自己勤力點便不會餓死，但經歷這個環境都覺得很失落，外出工作時只得兒子一個人在家，不知道他在做甚麼，但沒有辦法，始終手停口停，無得擔心。

最終阿芳透過朋友接觸到香港婦女勞工協會，將兒子交由協會辦事處職員代為看顧，才較為放心外出工作。有見及此，香港婦女勞工協會提出一系列建議，包括促請政府訂立照顧者為本的政策和服務，例如提供照顧者津貼，以舒緩因照顧工作而導致的經濟壓力。另外提議檢討及修訂現有的勞工法例，完善對零散就業婦女的保障。

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責任編輯：鄭樂晴