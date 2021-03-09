【藐視法庭】涉機場示威違禁令認藐視法庭　人力錢寶芬判緩刑付訟費40萬

▲ 錢寶芬被判緩刑，須支付律政司40萬訟費。(林育慧攝)

人民力量女成員錢寶芬涉於2019年9月，在機機場客運大樓通道及巴士站展示寫有標語紙牌，並曾向傳媒叫喊，於機場職員及執達吏要求下拒絕離開，被指違反同年8月高院頒下的機場禁制令，錢寶芬今（9日）於高等法院承認刑事藐視法庭，判監30天，緩刑12個月，並須支付律政司40萬訟費，法官下令錢須於5月11日前支付。

法官李運騰今早聽取雙方陳詞，押後至下午判決。法官判決時指，法庭頒下禁制令，執達吏代表法庭執行命令，因此必須受到保護。法官重申處以懲罰須視乎案情嚴重性等。以本案而言，法官指機場為本港重要進出關卡，一但受到妨礙，對社會可造成重大影響。

法官認為答辯人錢寶芬的行為並不能接受，她可透過適當方法表達政見，執達吏等同法庭的延伸工具，妨礙執達吏工作可構成刑事罪行，最高可被判處監禁3個月及被罰款，因此本案應判處監禁式刑罰。

至於本案是否適合判處緩刑，法官指本案發生於1年半前，延誤至今因申請法援等因素。法官指答辯人案發時59歲，現年60歲，須照顧年邁父親，兒子正於英國留學，開支由丈夫遺產支付。

法官指答辯人為退休懲教人員，現依賴退休金生活，所住住所已付清按揭貸款。法官答辯人另涉一宗普通襲擊刑事案，被判監7天，緩刑1年，惟有關緩刑令與本案無關。

法官考慮到本案不涉暴力及沒有使用粗言，判監30天，基於被告有悔意及向有關當局致歉，違反禁令時間約1小時，未有對機管局造成重大妨礙，故行使酌情權，准緩刑12個月，期間不得違反任何藐視法庭罪行及可判處監禁之刑事罪行。

至於訟費方面，律政司一方要求支付逾40萬，法官考慮到答辯人已退休，須照顧老父，以及已付清按揭貸款，亦毋須擔憂兒子在英國的開支，頒令答辯人須支付律政司40萬元訟費，須於5月11日前付清。

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記者：林育慧