【孤寒媽媽】帶10歲女兒食自助餐怕蝕本　港媽搵兒童免費自助餐︰我唔想俾佢份錢

▲ 一名港媽指10歲女兒食量少，求問網民有否10歲下不收費的自助餐。

自助餐按年齡收費，小童大多享有優惠。不過，近日一名港媽於網上指10歲的女兒食量少，卻又想食自助餐，她求問網民有沒有10歲下不收費的自助餐，更指不想付女兒那份錢，隨即引起網民熱議。

求問10歲下不收費自助餐

近日有網民於facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿，表示有一名港媽在facebook稱想帶10歲的女兒去食自助餐，於是問及有沒有10歲以下可以免費食自助餐的地方。他還上載有關帖文的截圖，可見該名港媽寫道︰

近期有乜自助餐，10歲下不收費。我女很細食，勁細食，但又要食自助餐……半碗飯，可以整天飽！

她表明「我不想俾她份錢」，希望網民能分享兒童免費自助餐資訊。

網民︰唔想俾咪唔好去

港媽帖文一出，網民紛紛炮轟她，認為她不想付錢大可以不帶女兒去食自助餐。有網民留言「10歲咁大個仲免費？」、「唔想俾咪唔好去囉，輸打贏要咁樣樣」、「食埋個女嗰份，咁就扺返晒」、「細食的話平時慳唔少啦，間唔中俾多啲咪咁啦」。點擊看更多網民留言︰

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網民分享食自助餐經歷

其中一名家長笑指「我個仔基因突變」，2歲時已達到自助餐收小童價的高度，她分享自己的做法︰

一係唔帶佢去食自助餐，一係帶佢去睇歲數收費而唔係睇高度嘅自助餐。 如果小朋友10歲的話，豪一次都要硬食㗎啦！

另一位網民分享，不少酒店自助餐3歲以上便要收費，他聽過有父母指女兒才3歲幾，只坐不食為何要付錢，與酒店職員爭辯。結果酒店經理回應︰

除非你唔當自己個女係一個人，佢係貨物就可以免費擺喺度喇！

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責任編輯：王明芳