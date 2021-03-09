【無情渣夫】帶幼稚園老師同事回家偷情姦情曝光　渣夫惱羞成怒趕妻女出家門

▲ 渣夫帶幼稚園老師同事回家偷情姦情曝光，惱羞成怒趕妻女出家門。

遇上另一半出軌，有人選擇原諒，但有人選擇揭發事件，一拍兩散。台灣一名幼稚園已婚男老師與同校的女老師日久生情，男老師不但帶小三回家偷情，更在生日當天撇下妻女，帶女老師外出享用美食。其後，姦情敗露，無情男子惱羞成怒將妻女趕出家門，其妻子怒告丈夫。

綜合台灣媒體報道，陳姓女子控訴丈夫出軌其幼稚園女同事，在2019年更多次帶女同事回家偷情，她曾在家中廁所發現不屬於她的女性用品。陳女表示，丈夫甚至在生日當天，撇下妻兒，單獨與女老師到餐廳甜食生日飯，過程中行為親暱。陳女拍下二人親密互動的畫面，當丈夫知道姦情敗露時，不但零悔意，反而惱羞成怒把妻兒趕出家門。陳女心痛向法庭怒告無情丈夫，要求賠償60萬元台幣（約16萬港元）。

聲稱安撫女同事情緒

上庭時，張姓丈夫否認有外遇，堅稱妻子所拍攝的照片只是拍攝角度問題，他表示當天二人因工作上發生爭執，女同事落淚，他出於同事之情搭著肩為她拭去眼淚，只為安撫其情緒。他堅稱二人沒有發生超越男女關係的關係，更從未發生性關係。

法官批行為親暱超越同事關係

然而，法官在庭上檢驗影片時，發現2人面對面單獨用餐，張男多次以紙巾擦拭她的臉頰及鼻子，後來甚至起來坐到她旁邊，彎腰一手攬抱女同事，行為非常親暱。法官狠批︰

已婚的張男生日當晚不與家中妻兒同慶，卻單獨與女同事在餐廳用餐，張男竟辯稱，只是約朋友吃飯而已，孰人能信！

罰丈夫賠償近7萬元

法官認為，張男身為丈夫及父親沒有做好本份，多次與女同事有親密互動，甚至發生性關係，不但破壞家庭和諧，更令妻子精神上有極大傷害。夫妻二人原本會補辦結婚儀式，惟因張男在儀式前出軌，被迫取消，更在姦情曝光後將妻子趕出門，種行為嚴重侵犯陳女配偶權，因此判賠25萬台幣（約6.8萬港元）。

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責任編輯︰王明芳