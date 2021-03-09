【媽媽辛酸】老公申請每周打波1晚減壓　兩孩雙職港媽拒絕被丈夫黑面

▲ 兩孩雙職港媽拒絕老公每周打波1晚，老公立即黑面。

養育小朋友花費不少，本港不少家庭都是「公一份婆一份」，兩夫妻都有全職工作才能養起頭家。近日，有位兩孩雙職港媽在網上向網民大呻，表示老公想每個星期五晚都去打波輕鬆一下，可是她不滿而拒絕，擔心晚上難以自己一人照顧兩孩子，卻換來老公的黑面冷待。

該名港媽於6日（星期六）在網上討論區「親子王國」，以「個人興趣 Vs 照顧小朋友？」為題發帖，她近日與丈夫為照顧小朋友爭拗，是雙職父母的他們育有2孩，分別1歲半和3歲半，有聘請外傭照顧小朋友。她表示︰

老公工作忙，每晚9:30先返到屋企，已經好少時間湊小朋友，佢的存在主要係幫我湊住大B，俾我氹細B瞓咗，我再搞大B瞓。至於屋企大小事務都由我負責。我理解的，因為工作嘛……

雙職媽媽照顧家庭一腳踢

照顧孩子家頭細務都是由太太主理，而港媽忍不住有少許埋怨，「其實我工作都忙，我哋人工差不多」，她同樣肩負家庭的經濟支柱，不明白何以丈夫較少投入家庭工作，加上，他星期六日都不時要工作，很少湊小朋友。

近日，老公提出希望有自己的私人時間「me time」，每星期的周五晚跟朋友打波。妻子拒絕丈夫，指時間太夜，外傭姐姐已休息不能幫手照顧孩子，2人未能達致共識，引起了夫妻不和。

佢提出逢星期五晚要打波，11:30先返。我唔同意，因為夜晚姐姐要休息瞓覺，我唔想一個人同時照顧2個小朋友瞓，我認為佢可以早啲打波、早啲返，唔需要玩到11:30。

丈夫埋怨妻兒令他無人生

港媽有跟丈夫提出可否隔個星期去打波，有感一星期一次好密，而丈夫不就範「就係唔肯」。大呻「係咪作為女人一定要成就佢？」，指老公指責她︰

依家佢黑我面，話我令佢無咗人生，無晒個人興趣……

網民︰Me Time好重要

網民意見不一，有的斥責樓主的丈夫自私，有更多網民明白夫妻各有私人時間很重要，建議樓主讓丈夫打波。而家家情況不一樣，最終都要看港媽如何跟丈夫獲取共識。部分留言如下︰

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責任編輯︰王明芳