【選舉制度】林鄭︰未來12個月內完成完善本港選舉制度工作

▲ 特首林鄭月娥表示，港府要在未來12個月內，完成有關完善本港選舉制度的工作。（經濟日報資料圖片）

全國人大正審議完善特區選舉制度的決定草案。特首林鄭月娥表示，中央政府完全有權力，主動提出對香港政治制度的修改，港府要在未來12個月內，完成有關完善本港選舉制度的工作，因為下屆特首選舉要在明年3月舉行，目前只餘下一年的時間，而她的任期明年6月便會結束，承認時間緊張，但管治團隊會將此事放在最重要的位置上。

林鄭月娥接受中國環球電視網專訪時表示，鑑於香港現時的形勢，時間緊迫，無法再按照以往的程序進行選舉改革，感謝中央政府出手完善香港選舉制度。她強調，完善選舉制度是為確保只有愛國者，加入香港治理團隊，而非為了剝奪持有某種政治觀點人士的機會，指出立法會將會為「愛國者治港」制定執行機制，在任公職人員如有違反宣誓內容的行為，會按機制的規定取消其任職資格，同時或將承擔法律責任。

她相信，全國人大有關完善香港選舉制度的決定，只涉及原則性和完善制度的重點，同時授權全國人大常委會根據決定，修改基本法附件一和附件二。她認為，按照人大副委員長王晨的說法，會有機制審核或證明候選人資格，以及是否符合愛國者標準，相信稍後的公布中，資格審核機制會起到重要的作用。

另外，林鄭月娥接受央視訪問時稱，國安法開創香港由亂到治的局面，然而今次中央出手「完善」香港選舉制度，落實「愛國者治港」，讓政治安全有了保證，「做好了這件事是圓滿的」。

她亦提及，「十四五規劃」中有關香港的部分「有非常重要的意義」，國家支持香港作為國際航空樞紐中心、國際科技創新中心和文化藝術交流中心，香港未來5年要把握好國家規劃予香港的機會。

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責任編輯︰尹櫻霖