【初步確診】錄得約3宗源頭不明初步確診　殘疾院舍活動助理及健身教練中招

▲ 初步確診患者居住西營盤第三街102-106號真光大廈。（馮漢柱攝）

本港新冠肺炎疫情未止，衞生防護中心公布，今日（9日）新增21宗確診個案，年齡介乎1個月至58歲，8宗本地確案中，有3宗不明源頭個案，其餘5宗與本地個案相關；另有13宗輸入個案，累計11,121宗確診個案；K11 MUSEA名潮食館群組再增一名工作人員確診，累計52人染疫。

５類人士不宜接種新冠疫苗：

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張竹君稱，今日另錄少於10宗初步確診，當中3宗源頭不明：

26歲男士，九龍觀塘功樂道賽馬會香港心理衞生會殘疾人士院舍擔任活動助理，負責為院友進行物理治療，工作期間有配戴口罩，但部份院友因中度弱智的關係未能配戴口罩，2月22日開始不適，23日和3月3日曾進行深喉唾液檢測均呈陰性，經私家醫生轉送聯合急症室，3月8日支氣管分泌物、血液樣本呈陽，50多位院友和20多位被送到檢疫中心接受隔離，住西貢厚德邨德安樓。

58歲男士，於深水埗醫局街555號怡高工業中心工作，居在強制檢測大廈葵涌華景山路海峰花園1座，與早前確診患者居住的單位不同方向、不同層數，3月3日出現不適，3月5日最後上班日，一名家人和數名曾一同打網球的人士將被送入隔離檢疫中心，潛伏期曾於頤東酒家、葵涌百分百餐廳、葵涌敏華冰廳、翡翠海鮮酒家明珠宴會廳、長沙灣意樂、旺角新世紀千兩光顧。

27歲男士，於西營盤薄扶林64號經營健身中心，2月17日曾進行檢測呈陰性，3月8日再做檢測呈初步陽性，居於西營盤第三街102-106號真光大廈，工作時有配戴口罩，個別曾於上述健身中心上課的人士須到隔離檢疫中心。

同場加映，過分扭動創傷頸部易招中風，病後復康靠運動和清淡飲食：

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記者：陳麗娜