  • 20°C
香港時間 : 2021309日 (週二) 19:32
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 林作 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【解構心機女】傳跟江嘉敏反面一年終要合作　馮盈盈大方請「死敵」飲奶茶

娛樂 18:06 2021/03/09

分享：

熱門 林作 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮

馮盈盈江嘉敏破冰合照。

「話題女王」馮盈盈跟江嘉敏本是閨密，但去年傳二人出席富豪船P後，關係決裂，姊妹情不再，之後足足一年未正式合照。惟近日TVB開拍新節目《解構心機女》，就刻意撮合盈盈跟江嘉敏合作，二人亦再度合體晒友情。

TVB早前開拍全新清談節目《解構心機女》，有指監製點名盈盈跟江嘉敏此昔日閨蜜孖住做主持，探討何謂「心機女」。盈盈跟Kaman因此要再度合作。

【馮盈盈完約】FYY入行5年自爆回復自由身　馮盈盈：來到完約離巢的一天 

盈盈江嘉敏破冰合照。（取自IG）

做「心機女」主持

今日2人為《解構心機女》開工，並上載合照，被網民指是世紀破冰合照！ 

盈盈在IG也以「破。冰」為題晒合照，寫道：「sorry打錯 走冰先啱，珍珠奶茶 少甜走冰。知道嘉敏今日第一次做主持，請你飲珍珠奶茶🧋為你加油打氣💪🏻我哋一齊做好個show😉」並註出「#解構心機女#珍珠奶茶 #台灣風味#少甜走冰 #低糖低熱量#期待新火花☺️」

    點擊圖片放大
    +4
    +3

節目除馮盈盈、江嘉敏主持，並有戴祖儀及賴慰玲等，視后蔡思貝也有機會參予，內容主要是一眾女性分享如何吸引異性，講女士之間的行為等。

盈盈與Kaman去年出席遊艇派對，因傳出有人爆出事件，令二女不和，後來二人雖有公開同場，卻極少交流，如今「破冰」合作做主持，相信極有話題。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

事實「Big Big Channel」社交平台曾分享盈盈、丁子朗、戴祖儀及賴慰玲拍攝節目時的花絮照，預告於3月底面世，當時更被揣測會取代《#後生仔傾吓偈》，後來「獎門人」曾志偉親自亮相《後》，跟馮盈盈、林穎彤等合照，向主持派定心丸。 

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【後生仔傾吓偈】馮盈盈識有錢仔被指貪慕虛榮　FYY不忿反擊：是上進拼搏的表現【有片】
15:04 2021/01/13
【後生仔傾吓偈】馮盈盈識有錢仔被指貪慕虛榮　FYY不忿反擊：是上進拼搏的表現【有片】
【是非不斷】開網店轉賣贈品被質疑「等錢洗」　江嘉敏發文逐點平反：有人惡意抹黑
11:49 2021/01/29
【是非不斷】開網店轉賣贈品被質疑「等錢洗」　江嘉敏發文逐點平反：有人惡意抹黑
【獎門人回巢】曾志偉表明不「清算」後生仔定軍心　陸浩明+馮盈盈+林穎彤見獎門人感興奮
10:36 2021/03/07
【獎門人回巢】曾志偉表明不「清算」後生仔定軍心　陸浩明+馮盈盈+林穎彤見獎門人感興奮
馮盈盈 江嘉敏 娛樂人物職業 賴慰玲 蔡思貝 戴祖儀 林穎彤 演員 ＃後生仔傾吓偈 TVB

最高瀏覽

【育兒心得】6孩港媽全職湊仔兼做生意　朝7晚11陪讀陪玩做家務
18:28 2021/03/02
【育兒心得】6孩港媽全職湊仔兼做生意　朝7晚11陪讀陪玩做家務
【虐殺女童】兄長供稱妹妹曾遭父親「隔日曳就隔日打」　兄長稱曾看見妹妹褲上有血汁
13:23 2021/03/08
【虐殺女童】兄長供稱妹妹曾遭父親「隔日曳就隔日打」　兄長稱曾看見妹妹褲上有血汁
【悲慘遭遇】父親付不起手術費醫生拒絕縫合傷口　3歲女童被趕出醫院失救慘死
18:13 2021/03/08
【悲慘遭遇】父親付不起手術費醫生拒絕縫合傷口　3歲女童被趕出醫院失救慘死