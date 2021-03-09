【解構心機女】傳跟江嘉敏反面一年終要合作　馮盈盈大方請「死敵」飲奶茶

▲ 馮盈盈江嘉敏破冰合照。

「話題女王」馮盈盈跟江嘉敏本是閨密，但去年傳二人出席富豪船P後，關係決裂，姊妹情不再，之後足足一年未正式合照。惟近日TVB開拍新節目《解構心機女》，就刻意撮合盈盈跟江嘉敏合作，二人亦再度合體晒友情。

TVB早前開拍全新清談節目《解構心機女》，有指監製點名盈盈跟江嘉敏此昔日閨蜜孖住做主持，探討何謂「心機女」。盈盈跟Kaman因此要再度合作。

【馮盈盈完約】FYY入行5年自爆回復自由身 馮盈盈：來到完約離巢的一天

▲ 盈盈江嘉敏破冰合照。（取自IG）

做「心機女」主持

今日2人為《解構心機女》開工，並上載合照，被網民指是世紀破冰合照！

盈盈在IG也以「破。冰」為題晒合照，寫道：「sorry打錯 走冰先啱，珍珠奶茶 少甜走冰。知道嘉敏今日第一次做主持，請你飲珍珠奶茶🧋為你加油打氣💪🏻我哋一齊做好個show😉」並註出「#解構心機女#珍珠奶茶 #台灣風味#少甜走冰 #低糖低熱量#期待新火花☺️」

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

節目除馮盈盈、江嘉敏主持，並有戴祖儀及賴慰玲等，視后蔡思貝也有機會參予，內容主要是一眾女性分享如何吸引異性，講女士之間的行為等。

盈盈與Kaman去年出席遊艇派對，因傳出有人爆出事件，令二女不和，後來二人雖有公開同場，卻極少交流，如今「破冰」合作做主持，相信極有話題。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

事實「Big Big Channel」社交平台曾分享盈盈、丁子朗、戴祖儀及賴慰玲拍攝節目時的花絮照，預告於3月底面世，當時更被揣測會取代《#後生仔傾吓偈》，後來「獎門人」曾志偉親自亮相《後》，跟馮盈盈、林穎彤等合照，向主持派定心丸。