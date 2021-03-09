【孝順男神】彭于晏母親智破男人難題「婆媳跌落水」　男神帶單親媽環遊世界報恩

▲ 彭于晏媽媽完美解答男人千古難題「婆媳跌落水」，獲網民大讚有智慧。

出名孝順的台灣男神彭于晏，昨日趁「三八」國際婦女節出帖文表揚媽媽，智破了一個男人千古難題「婆媳跌落水」，彭于晏引述媽媽的答案，並大讚媽媽︰「折磨全世界男人的千年難題，終於被偉大的母親破解啦！」

38歲男神彭于晏在IG分享與媽媽郊遊的合照，並發長文為男人拆解世紀難題「婆媳跌落水」。他表示，答案是媽媽昨日一早傳給他的，好有參考價值。

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彭媽媽指出，有一位老奶奶突然不去跳土風舞了，改為去學游泳，大家都問︰「妳怎麼改游泳了? 」老人家無奈的說︰

唉！兒子和媳婦吵架，每次媳婦都問：『我和你媽掉水裏，你先救誰？』我不想為難兒子，所以就學游泳了！

過段時間小兩口又吵架，老婆又問︰

「我和你媽掉水裏，你先救誰？」老公答︰「我不用下水，我媽會救妳的，她會游泳。」

老婆不依不饒︰「不行，你必須下水。」

老公答︰「那妳死定了！我不會游泳，我媽肯定先救我。」

▲ 好有型！（IG圖片）

帖文在一日內獲逾8.5萬人讚好，還揚言折磨全世界男人的千年難題，終於被偉大的母親破解，「媽媽最偉大！」網民大讚彭媽媽「好有智慧」、「好可愛」，但有人卻看出媽媽的說話有玄機，「你媽在暗示你可以娶妻了」。

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單親媽獨力湊大3姊弟

在台灣有「國民老公」之稱的彭于晏，是圈中出名的孝順仔，自小在「女人堆」中長大。彭于晏父母早已離異，由彭媽媽獨力養大他和兩名姊姊，彭于晏曾透露，至今只曾見過爸爸4次。

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彭媽媽為養大3子女，曾一日打三份工努力賺錢，即使勞累也未曾抱怨，故在彭于晏心目中，媽媽是他堅持信念的動力，更封媽媽為偶像。

為報答養育之恩，彭于晏小時候的夢想是買樓，讓他和媽媽、兩名姊姊和外婆永遠住在一起。可是外婆於彭于晏讀大學三年級時離世，當時身在外國讀書的他，立即趕返台灣奔喪。

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彭于晏說過，媽媽的夢想是帶外婆環遊世界，但她未有能力做到時，外婆就去世了，令媽媽感到很後悔，故他下定決心，趁自己有能力一定要帶媽媽和姊姊環遊世界。男神坐言起行，在IG經常分享昔日與家人遊歷異國的相片，溫情洋溢。

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責任編輯︰林綺玲