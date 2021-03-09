【大灣區】陳清霞倡擴大灣區居民跨境買保險規模

▲ 陳清霞建議擴大大灣區居民跨境購買保險的規模和範圍。

十四五規劃綱要草案提出了諸多關於「高質量建設粵港澳大灣區」的具體目標。港區全國政協委員陳清霞認為，發展「跨境互聯互通」有助促進大灣區及國家保險業發展。希望擴大大灣區內居民跨境購買保險的規模和範圍。

全國人大政協「兩會」正在北京舉行，陳清霞提交了一項關於推進大灣區保險業建設的提案。她表示，隨着大灣區人口流動、商貿往來不斷增多，保險業需先行一步，準備解決方案迎接需求。她建議，因應大灣區人口流動及人口老化問題，有序推動適合大灣區內跨境居民的養老等保險產品。

陳清霞提到，十四五規劃提出建立多支柱養老保險體系，長期護理保險制度，積極發展商業醫療保險，整體健全多層次社會保障體系及全面推進健康中國建設。因此，擴大大灣區內商業保險发展，作為多支柱養老保險體系之一，以保障大灣區居民養老及健康需要，有其必要性及前瞻性。她認為，上述建議可推動大灣區內養老產業、康養服務、養老金融的協同綁定发展，建立三大產業協同的生態圈，確保退休人口養老資金到位，同時將資金留在大灣區，促進大灣區持續發展；

另外，陳清霞又建議，推動與大灣區其他創新及科技事業，新興產業相兼容的保險及風控產品銷售及服務， 建議在「保險通」擴容中，試行納入與新支柱產業及新興產業相關的產品類別，由大灣區保險企業在大灣區研發、銷售該類保險產品及提供售後服務。

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責任編輯：林曉君