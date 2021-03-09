【支援抗疫】希慎購600部本地研發醫療級空氣淨化機　利園區80多家食肆免費使用

▲ 希慎興業為商戶提供空氣清新機（左下）。（希慎提供圖片）

食環署早前表示，會在對餐飲業務的指示中加入要求，餐飲處所要加強空氣流動至每小時換氣率達6次，或者安裝合規格的空氣淨化設備，目標是業界能在4月底之前達到要求。為配合政府最新防疫要求，希慎興業近日斥資300萬，購入600部本地研發的醫療級別空氣淨化機，免費提供予商戶使用。

為達到政府要求，近日全港出現了空氣清新機搶購潮，供應商全表示非常缺貨。希慎興業近日斥資300萬，為利園區所有80多家食肆，購入並安裝了600架本地研發Aurabeat 銀離子空氣淨化機，免費提供予商戶使用，提早達到空氣換氣新標準。

希慎亦推出了Dine Safe 約章，食肆將根據約章，加強場內清潔消毒和員工個人衛生，一起抗疫。

▲ 希慎推出Dine Safe 約章。

希慎興業表示，明白商戶要在短時間內於市場上進行相關採購或會遇到困難，為支援商戶配合政府對食肆處所的換氣量要求，因此購入醫療級別的空氣淨化機以供予利園區80多家食肆，希望可共同抗疫，在新常態下共建更理想的營商環境。希慎又說，一直致力抗疫，已於客戶經常接觸的表面應用殺菌塗層、提供全身噴霧消毒機等，令客戶消費更為安心。

▲ 希慎興業為商戶提供空氣清新機（左下）。（希慎提供圖片）

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責任編輯：黃悅晴