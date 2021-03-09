【大灣區】容永祺冀加快落實「跨境保險通」

▲ 容永祺建議，加快實現粵港澳大灣區保險服務中心。

全國人大政協兩會在京舉行，全國政協經濟委員會副主任容永祺向大會遞交提案，建議加快實現粵港澳大灣區保險服務中心，並在「跨境理財通」出台後，推進落實「跨境保險通」。

容永祺表示，滬港通、深港通落實推出以來平穩運作，回饋正面，期望加速實現保險通。他建議，參考跨境理財通，為購買跨境保險產品設每年保費個人額度5萬美元，將來理賠、取消保單時取回的現金價值，或保單期內提取自部分現金價值及紅利，將透過封閉式資金管道，經大灣區保險服務中心或銀行體系，賠償或退回給投保人。

由於香港沒有外管制，容永祺建議，港人到內地投保時，不用設保費5萬美元的供款額度。而保費可經香港銀行體系，直接匯至內地保險公司的銀行帳戶中，收取賠償或現金價值時，同樣經封閉式資金管道匯至香港給投保人。

容永祺又建議，有關當局加快落實大灣區保險服務中心，允許中心收取續保保費、辦理理賠手續、更改保單資料，及提供其他客戶服務，為居於內地的客戶，提供更便利的售後服務。

為加強資金流動的管理，容永祺建議，參考現行「港股通」、「深港通」和「滬港通」的封閉式資金管道做法，由大灣區的服務中心代為收取保費，將來保單取消或索賠時所得款項，直接匯入客戶在大灣區的銀行帳戶中。他認為，此舉有3大好處，包括：可讓已離岸的資金回流內地，減少國家外匯的流失；內地投保人可獲得更多樣及不同的保障或投資選擇；長遠而言，亦有助推動內地保險業進一步國際化。

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責任編輯：林曉君