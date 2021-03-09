【偷車認罪】偷車遭撞破警員開槍制止　兩男認20罪候判

▲ 兩男涉偷車被警員撞破，今於區域法院承認共20項控罪候判。(經濟日報資料圖片)

前年11月有2名男子在葵涌偷車牌及企圖偷車時被警員發現，2名警員嘗試制服，糾纏期間其中一名男子企圖用螺絲批施襲，另一男子駕車駛向警員，警員開槍3次，其中兩槍打中男子，送院治理。兩男被控危險駕駛、襲警及盜竊等25罪，兩人今（9日）於區域法院承認其中20項控罪，還押至3月19日判刑。

兩名被告陳傑瑛（28歲）及陳偉堂（43歲），均任職散工，被控危險駕駛、襲警及盜竊等25罪，兩人今承認共20項控罪，並否認餘下的5項控罪，有關控罪存檔法庭。

案情指，2019年11月16日凌晨約4時半，警方透過葵涌一工業中心的閉路電視，發現兩名被告在一輛車旁邊徘徊，及後車牌不翼而不翼而飛，兩名警員到場後，看見兩人分別手持扳手及螺絲批，似乎對車門有所動作。

警員上前欲制服被告，但被告掙脫，警員用警棍打向被告身體及腿部，期間警員及被告倒地，警員多處擦傷，糾纏期間，次被告兩度企圖用螺絲批向警員施襲。首被告其後登上一輛車，多次向警員撞去，警員拔槍先後瞄準首被告上身發射3次，首被告最終撞上鐵欄停車，兩人被捕。調查下發現，首被告早前另涉多次偷車、偷車牌及使用虛假車牌。

辯方今求情指，首被告被捕後主動作出招認，包括承認自己曾偷車及換上假車牌等，若他選擇不承認，警方或未能尋獲證據作證明，望法庭考慮其坦白招認酌情減刑。辯方又指，首被告右腋下及左手臂中槍受傷，事後已知錯及有悔意。辯方表示，次被告會對涉案車輛的車主賠償4,000元。法官押後至3月19日判刑，兩名被告還押候判。

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記者：林欣樂