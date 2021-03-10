【轉校掙扎】讀名校被排斥壓力爆煲入院　男生轉讀Band 3中學：退步是最大進步

▲ Daniel曾就讀直資band 1中學，被同學排斥，轉讀band 3中學之後，變得開朗、有自信。

「看似退步其實是最大的進步。」曾就讀Band 1直資中學的Daniel，去年轉往Band 3傳統中學重讀中三。他形容舊校學習風氣自由，是區內的「Happy School」，自己在班上卻感受不到快樂，遭受同學排斥，及後壓力「爆煲」抽筋入院。轉校之後他重新建立社交，找回自信及方向，望成為老師，幫助與他經歷相似的學生。

▲ Daniel轉校之後個性變得開朗，重新認識朋友。（胡嘉儀攝）

同學上課玩躲避盤 老師愛理不理

外界對Band 1中學有既定印象，認為老師和學生着緊學業，上課嚴肅認真，會瘋狂「操卷」及做練習⋯⋯Daniel就讀的舊校，卻與外界印象有天壤之別，只要成績達到要求，學生可以在課堂上玩耍，老師對此隻眼開隻眼閉。

不是每一位學生都是資優生，同學在班中玩得很激烈，上課時玩躲避盤，左右飛來飛去，點上堂啊？

認真求學的Daniel曾向老師反映，提議課後安排時間玩樂，然而對方愛理不理。老師表示在他讀書的年代，同學會玩彈橡筋，認為玩躲避盤比橡筋好，起碼不會射盲別人雙眼。Daniel聽後感驚訝，不知老師拿兩種同樣影響別人上課的行為來對比有何意義。

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情緒爆發抽筋入院 決意轉校重建社交

融入不了班級，Daniel找方法逃避與同學相處。那時他在校內創立科學團隊，每逢午休時間，都會前往同校小學部，教導小學生STEM知識及玩遊戲。就讀舊校3年以來，Daniel從沒和同學有過真正的社交，「邊緣人」所承受的壓力令他逐漸崩潰，

一直都知自己交不了朋友，那時只會怪對方幼稚，不察覺有壓力。直至去年7月某日我極度難過，和父母傾訴，結果情緒失控抽筋，要叫白車入院。

情緒失控爆發當下，令Daniel意識到自己壓力「爆煲」，萌生轉校念頭。他指自己在新學期開始前一個月，才開始找學校，轉至港島區一所Band 3傳統中學就讀。回想過往三年每一天待在班房，Daniel都感到難受，希望藉由轉換環境，找回愉快的校園生活。

▲ 轉校之後Daniel重建社交。（受訪者提供）

捨棄一條龍學校 父母難以接受

父母得知Daniel捨棄一條龍學校，直言難以接受，認為他只是在逃避現實，希望他「安安穩穩讀完中學」。Daniel和父母解釋，自己在舊校感到疲累、迷失方向，很想找回自己。父母最後答應讓他試一試，並指若轉校之後感到不高興，要即時找他們傾訴。

從band 1學校轉至band 3學校，不少人認為這個決定很「傻」，Daniel卻認為，看似退步其實是最大的進步。

我看似去了一所較差的學校，但我在那裏重新認識朋友、學懂社交，亦令我找回自己。

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轉校找回自信 立志做老師幫助下一代

作為插班生，Daniel在入讀前已作好心理準備，自己或會再次被人排斥及欺負，但事實上同學和藹可親，令他感受到溫暖。

外人會覺得Band 3學校是讀不了書的人才去讀，學生很暴力、會打架。入讀之後發覺和幻想很大出入，學習風氣甚至比舊校更好，同學上課認真，會問問題、抄筆記，不會睡覺。

轉校之後，Daniel感受到老師的關心，指他們願意花時間與學生相處，分享自己的生活；即使是課後時間，仍然願意回覆學生。現時Daniel享受校園生活，期待疫情過後參與校內歌唱比賽。

回想轉校經歷，Daniel指自己感受過「邊緣人」的痛苦，希望日後成為老師，幫助有相似經歷的學生。

我好享受教小學生，想做老師除了教STEM之外，更想幫助和我相似的學生，了解他們的心靈需要。

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記者：胡嘉儀