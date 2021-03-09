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【世界零距離】疫情未通關小學參加另類「台灣遊學團」　欣賞阿里山美景體驗茶文化

中小學 19:18 2021/03/09

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有小學參加由台灣觀光局及青少年海外交流中心合辦的「網上直播遊學體驗活動」。

世界各地的疫苗接種計劃經已陸續開始，相信距離可以外遊的日子又近一步。不過在未完全通關的情況下，本港有學校參加由台灣觀光局及青少年海外交流中心合辦的「網上直播遊學體驗活動」，讓學生飽覽台灣美景和「體驗」當地文化。

港澳信義會明道小學的學生早前進行了虛擬參觀考察（virtual field trip），除了欣賞著名景點阿里山，亦到農場作「茶文化體驗」，認識阿里山茶的製作過程和環境，更現場直播「雪糕DIY」，不過卻「有得睇冇得食」。

校方︰不一樣的遊學體驗

活動期間也安排了現場及網上互動形式的有獎問答遊戲，讓全校學生和家長一同參與。當日學生亦有機會與機構合作擔當小司儀，校方表示︰

活動能突破地域和交通限制，亦不受限於時間和經濟條件，讓學生體驗不同的學習經驗，開拓更擴闊視野。在疫情下為學生提供一個安心與外地交流的機會，讓學生有一個不一樣的『遊學體驗活動』。

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責任編輯：鄭樂晴

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