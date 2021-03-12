華永會從心出發　用大愛創建設施服務　頌揚生命

生命的精神和價值不應止於離世，即使生命再短，同樣值得尊重。本着這份信念，華人永遠墳場管理委員會（「華永會」）多年來積極透過「生命教育」，推動慈善工作；同時致力創新提升墳場設施，令相關服務的設計更人性化，向市民發放更多正向人生的信息。

華永會工程及發展委員會主席郭岳忠表示，華永會服務香港超過100年，從事慈善工作亦踏入30周年。該會多年來透過資助非牟利機構推廣生命教育及正向信息，促進機構間的互動合作；此外，又致力在墳場設施服務注入創新設計、活力及理念，改變墳場一貫灰暗的印象。

持續優化設施 發放正向信息

「華永會轄下的荃灣華人永遠墳場於2019年興建的『寧馨園』是全港首個以非宗教形式，免費為未滿24周離世胎兒提供埋置及撒放骨灰服務的設施。」郭岳忠解釋，「寧馨」二字出自《晉書》，寓意美好的孩兒，而園內的設計亦花了不少心思，包括將紀念牌匾設計成蜂巢六角形，寓意像家一樣安全舒適。「另外，我們又邀請插畫師設計明信片及心意卡，讓父母可在心意卡上留下對兒女的祝福，並將心意卡投入特設的『郵箱』或掛在樹型牆壁上，期望有助父母釋懷及抒發情感。」

除了關顧離世者親人的需要外，為配合社會發展需要，華永會自2011年起在將軍澳華人永遠墳場提供免費撒放骨灰服務。「今年我們更以『人生月台』為設計理念，發展第二個全新的撒灰紀念花園，當中除了設有公眾人士的撒灰花園及『寧馨園』外，更設有『無言老師』、『大體老師』及『大愛恩人』撒放骨灰計劃的專屬紀念牆壁，藉此表揚器官及遺體捐贈者的無私奉獻。」郭岳忠透露，該會今年會與醫院管理局眼庫合作，推出「光明天使」撒放骨灰合作計劃，頌揚眼部組織捐贈者的大愛及無私奉獻。

▲ 郭岳忠(右2)表示，華永會一直致力改善各墳場內的環境設施，興建中的全新撒灰紀念花園以「人生月台」為設計理念，除設有公眾人士的撒灰花園及「寧馨園」外，更設有專屬紀念牆壁，頌揚器官及遺體捐贈者的大愛。

想市民所想 展現無私光輝

誠然，即使共處的時間再短，面對生命的離世仍然叫人難以忘懷。「小BB安息關注組」發起人May分享說：「由於自己曾經歷兩次流產，了解到現時法律會將不足24周的流產胎兒視為醫療廢物棄置，送到堆填區處理，因此我們成立這個組織，期望引起更多人的關注。」她強調，華永會興建「寧馨園」有莫大的意義，因該處除可讓小BB安息，能對流產母親及家人予以安慰，且所提供的埋置及撒灰服務更是免費的。

Ｍay透露「寧馨園」另一個重要意義是宣揚生命教育，「小BB都曾是活生生的生命，我們希望通過爭取為小BB埋置及撒灰的權益，表達對生命的尊重。」

▲ May形容「寧馨園」環境寧靜優美，服務設施貼心，讓家屬感到安慰。

頌揚奉獻精神 推廣生命教育

另外，為鼓勵市民於辭世後捐出遺體，擔任「無言老師」或「大體老師」教導醫學院學生，協助改良醫療新技術及病理研究，華永會與香港中文大學醫學院及香港大學李嘉誠醫學院合作，於2013年先後推出「無言老師」及「大體老師」撒放骨灰計劃。「我的母親『孔姨』，跟她伴侶關先生也參加了『無言老師』撒放骨灰計劃。」Mandy表示，由於母親的思想比較開明，故知悉計劃十分有意義便決定參加計劃。「當時家人都覺得很意外，但母親解釋這決定能幫助很多人，所以我們也尊重其意願。」

Mandy指出，受到其母親的影響，關先生及其女兒其後亦參加了「無言老師」撒放骨灰計劃，她認為這正好體現「生命影響生命」的精神：由於其母親的善良，感動身邊人參與這個計劃。「感謝華永會免費為遺體及器官捐贈者提供專屬且環境優美的紀念花園，頌揚對社會有貢獻人士，助他們完成人生的最後使命。」

▲ Mandy認為，華永會為遺體及器官捐贈者提供專屬花園的做法饒富意義，陪伴他們完成人生的最後使命；她亦正考慮參與撒放骨灰計劃。

想了解更多華永會的理念和工作？立即瀏覽該會網站：華永會「永懷人生」www.bmcpc.org.hk，及華永會「善亮人生」www.bmcpc-shine.org.hk

（特約）