【7.21暴動案】被辯方質疑錯聽片段對話　證人要求「暫停審訊你哋自己睇片得唔得」

▲ 元朗7.21暴動案昨於區域法院續審。網上圖片

前年721元朗白衣人暴動事件進入第12日審訊，涉案6名被告否認暴動等6罪今（9日）於區域法院續審，乘客 J 供稱，目擊白衣人在元朗站大堂襲擊2名年輕人致鼻樑爆裂及背部有傷。辯方盤問時多次要求 J 澄清是否聽錯現場片段一句話，J 則堅持沒有，並反問辯方律師「使唔使休息下，睇耳科醫生？」J 並指「我隨時會冇咗份工」，語帶不耐煩道「你哋暫停審訊，自己睇片得唔得？」

案件今續審，證人 J 續供稱，案發當日他乘搭列車到達元朗站後，在大堂看見有白衣人襲擊兩名年輕人，其中1人鼻樑爆裂及背部有傷，另1人被棍打中額頭。J 又稱，自己在事件中亦受傷，其手部亦被木棍擊中。

J 看過現場片段後供稱，有白衣人在場恐嚇他及其他人，另外，當時林卓廷在他身後，他聽到次被告黃英傑稱「你係議員嚟㗎，你仲搞事？」以及「你哋打人就得呀？」

次被告的代表大律師則要求慢鏡重播片段，並問及 J 是否聽錯第2句說話。律師稱，該句說話應該是「你哋打人呀？」J 重看後堅持聽到「你哋打人就得呀？」法官亦認同，並詢問其他辯方律師聽到哪個版本。J 則突然稱「法官都聽到呀」，並反問辯方律師「使唔使休息下，睇耳科醫生？」

次被告律師另要求重看片段，讓法官確認當中其他對話，但重看數次後，J 揚言「我啲時間好寶貴，如果聽日再作供我唔嚟㗎」，他及後又稱「我求下你哋，唔好嘥我時間，我隨時會冇咗份工」。律師則指出，片段中先有1名戴帽女子拍打閘機，接著1名手拿紅色旗的男子意圖襲擊。J 則不耐煩道「你哋暫停審訊自己睇片得唔得？」法官則回應「證人，你合作啲」。

最後，J 在律師盤問下承認，不肯定一句「林卓廷你入嚟搞事，你影乜X嘢」的說話是否次被告所講。審訊明(10日)續，證人E將出庭作供。

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記者：林欣樂

