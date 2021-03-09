將軍澳康城擬建政府聯用大樓　新設「科技探知館」展出檢測法證技術

▲ 政府擬於將軍澳第86區，興建聯用大樓，鄰近日出康城住宅。（區議會文件）

政府建議於將軍澳第86區，興建政府聯用大樓，當中包括重置政府化驗所、衞生署藥物貯存庫、一間小型公共圖書館、展出檢測法證技術的「科技探知館」，以及社署資助的體弱長者家居照顧服務隊處所，料佔地約6,100平方米。

當局向西貢區議會提交文件稱，政府化驗所總部現時位於何文田，但地方有限，影響日常運作，情况極不理想，包括化驗所的淨作業樓面面積嚴重短缺，部分儀器未能在最佳條件下運作。

▲ 政府聯用大樓設施。（區議會文件）

▲ 政府建議改於將軍澳第86區，興建政府聯用大樓。（區議會文件）

擬議聯用大樓，將提供約3.2萬平方米淨作業樓面面積，作為化驗所辦公室和實驗室空間，解決現時整體運作空間不足問題，配置先進分析儀器及設施，可加強營運效率和各方面服務的能力。

其他設施方面，包括衞生署藥物貯存庫，用作儲存流感應變計劃所需儲備的抗病毒藥物，及其他應急和備用藥物。另外項目將加入小型圖書館設施，為市民提供借閱圖書館資料及其他服務，也附設學生自修室。

另外為了提高學生和年青人對檢測及法證事務工作的認識，政府化驗所會於聯用大樓內設置「科技探知館」，讓參觀者透過自助導覽及互動設施，了解化驗所的檢測和法證工作，以及相關的檢測技術。包括模擬在戶外進行現場化學測試、在罪案現場進行科學搜證工作等，盼讓參觀者身歷其境。聯

聯用大樓亦將設置一所由社署資助的體弱長者家居照顧服務隊的處所，主要為區內體弱長者以到戶形式提供社區照顧服務。

大樓選址現正於區議會諮詢階段，文件未有進一步交代項目設計方案及造價。

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記者：吳卓峰