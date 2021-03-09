【金域檢驗】油麻地檢測中心無法2日內通知6000人陰性結果　食衞局極不滿意已嚴肅跟進

▲ 油麻地梁顯利檢測中心。（資料圖片）

不少市民會到社區檢測中心接受檢測，有傳媒周日（7日）報道指，位於油麻地梁顯利檢測中心近日無法通知陰性者結果。食衞局事隔2日後（9日）回覆查詢後證實，該中心因技術問題未能在2天內通知受檢人士陰性結果，約6000名市民受事件影響，局方對此情況極不滿意，已嚴肅跟進，包括責成該服務承辦商仔細調查，並提交報告和作出改善。

食衞局指，負責梁顯利油麻地社區中心的社區檢測中心的服務承辦商金域檢驗（香港）有限公司於3月4日完成檢測前一日（3日）從其營運的檢測中心及流動採樣站收集到的樣本後，按既定程序上載檢測結果，期間遇上技術問題，因而未能於3月4日將檢測結果上載至信息平台，以通知已接受檢測人士其陰性檢測結果。

服務承辦商已於3月6日中午前（即檢測後第三天）處理有關情況，並於同日將檢測結果發送給檢測人士。食衞局指，約6000名市民受事件影響，他們的檢測結果均為陰性。是次事件並不涉及檢測的準確性或有效性，亦絕對沒有遺失檢測人士的資料。

局方指，儘管事件不關乎服務承辦商進行測試的速度及結果的準確性，即未有影響到盡快判斷確診個案以切斷傳播鏈的目的，但確實對已進行檢測的人士造成不便，而該社區檢測中心個別職員也未能準確解答市民的相關查詢。

食衞局對此情況極不滿意，已嚴肅跟進，包括責成該服務承辦商仔細調查，並提交報告和作出改善。在服務承辦商處理事件期間，局方亦曾暫停委派該服務承辦商負責新增的流動採樣站。如同類情況再出現，食衞局會按合約作進一步的跟進行動。

TOPick記者周日晚上曾致電金域檢驗查詢熱線，職員回應指，梁顯利社區中心已向3月3至4日全部檢測人士發放結果通知，又指中心一般會在在24至48小時內以電話短訊通知強制檢測人士結果；至於自費240元檢測人士，則可在24小時內收到紙本報告或短訊通知有關報告下載連結。

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記者：陳子謙