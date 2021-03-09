【獲賠1元】指控十姑娘隱瞞信託兼低價賣地勝訴　何鴻章子何豹未證損失獲賠1元

▲ 十姑娘何婉琪遺產管理人何東舜銘。(經濟日報資料圖片)

已故富商何東爵士長孫何鴻章的兒子何豹早年向「十姑娘」何婉琪興訟，指對方隱瞞他於父親生前訂立的信託受益人身份，並曾以低於市價出售信託所持有的土地，案件多年來經歷多次訴訟後，法官今（9日）頒下判詞，指十姑娘未有在何豹滿21歲時告知他其信託受益人身份，確實違反受託人責任，故裁定何豹勝訴，但由於何豹未能證實損失多少，因此判十姑娘只需向何豹象徵式賠償1元。

原告為何鴻章的兒子何豹；答辯人為何婉琪的遺產管理人何東舜銘。

法官於判詞中指出，何鴻章生前以公司名義訂立了兩個信託，何婉琪是信託受託人。原告於2006年就公司的管理異常等事宜，向何婉琪興訟，惟法官認為由於何鴻章及何婉琪兩人已先後去世，何豹成為案中爭議的唯一證人，因此法官在處理本案時遇到困難。

法官指出原告於審訊中未能解釋其針對公司Hotung Investment (China) Limited管理異常的指控，對於他指公司以低於市價出售地皮，原告亦未有提供任何估價證據，以說明地皮的市價，原告亦未能提出證據，證明何婉琪違反受託人責任，未有於他滿21歲的時候，便告知他是信託受益人的身份，對他帶來多少損失。

法官經分析後，裁定何婉琪未有如期告知原告其信託受益人身份，的確屬違反受託人責任，但原告亦未能證明他因此蒙受了多少損失，因此法官決定判何婉琪只需向原告作象徵式賠償1元，而何婉琪的遺產管理人何東舜銘可獲訟費。

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記者：楊詠渝