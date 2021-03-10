【校長專欄】Happy School課室變紙花藝術園　鮮魚行學校校長盼基層學生發光發熱

▲ 鮮魚行學校被家長們推選為Happy School，校長希望基層學生可發揮所長。

本港學生受疫情影響不斷停課或轉上網課，有小一生甚至連同班同學的樣貌也未能完全認清，印象中就只有一張張戴著口罩的面孔。隨著疫情緩和，學校局部恢復面授課。鮮魚行學校與「3M香港」合作舉辦「等你哋返嚟」計劃，以紙花藝術把課室布置成花園，歡迎學生重返校園。

紙藝教室迎學生重返校園

鮮魚行學校是由港九鮮魚行總會興辦之政府津貼小學，學校主要來自基層，該校校長施志勁說指出實時網課對小朋友來說著實少了很多校園樂趣，學生都渴望返回校園和同學見面互動。

疫情下基層學童長期困在狹小蝸居，過著刻板生活，確實需要多點笑容。現在他們終不用常困家中，回到感覺截然不同的課室，就像走到大自然般清新舒服。這對學生來說誠然是件快樂的事，他們對學校更加留戀，在富新鮮感的美好學習環境上課時亦會格外用心。

▲ 3Mx鮮魚行學校合作《等你哋返嚟》重返校園計劃，小一學生的課室變成七彩繽紛花園。（圖片︰鮮魚行學校）

本地原創紙花藝術師以「春回花花開心教室」意念，利用不同大小顏色紙和思高®牌膠紙，把一年級課室設計成七彩繽紛的花樣教室，無論黑版、牆和壁報板，均由一朵朵大花花簇擁著，營造出開心歡迎的氣氛。一年級生甫踏入課室很驚喜讚嘆：「嘩！好靚呀！」

愉快校園概念

鮮魚行學校被家長們推選為Happy School，施校長表示其學校的功課量和其他學校的差不多，學習無疑是辛苦的，校方於是想營造一個愉快的校園環境，引導學生很輕鬆，很放鬆地學習，在艱辛過程中，感受到回校上課其實是充滿歡樂的，這就是他們愉快校園的理念。

▲ 鮮魚行學校校長施志勁希望基層學生也可以發熱發亮。（圖片︰鮮魚行學校）

校方不會訂立太多規矩，但會教學生明白有自己的責任，如上課前校長會在校門鼓勵家長讓一二年級學生自己背書包，學會自立。校長總覺得學校是屬於所有學生的。為鼓勵學生積極參與愉快校園概念，校園的外牆、樓梯、走廊、門和椅子都有很多畫作，均由學生參與繪畫。

當學生用自己的童真去創作，投入學生心聲，整件事就變得不一樣，學生步入校門就如回到家一樣，這個七彩繽紛的家是個屬於他們的世界。而在愉快的學習過程當中，學生們自然有更大動力做好自己，這就是最大得著。

舞台讓每位學生發光熱

校長演說時常以「各位老師、各位家長、各位未來領袖們，早晨！」作開場白，目的是給予學生們希望，熏陶他們建立自信，將來成為各行業各的領袖。學校舉辦很多不同類型的活動和獎勵計劃，以提升學生的開心指數。獎勵計劃五花八門，如：「品德之星」和「進步之星」，幫助別人的可獲「導學之星」。學校認為並不只是考獲第一名的學生才叫優越，每位學生都有自己的才能。校長更語重心長道：

作為基層學校，我們希望讓學生明白，他們回到學校就需清楚自己要做什麼，無論能力如何，讀書成績高或低，這裏就是一個舞台，一個給他們發光發熱的地方，而學校要想想怎樣築好舞台讓他們好好展現自己。

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壞電腦促成參加機械人比賽機會

施校長鼓勵學生小息時給他看功課，然後可選校長室內的任何禮物，他們大都喜歡挑選食物。令校長印象最深刻的一次，是曾經有位學生竟指著壞了的手提電腦問校長可否給他，原來他想拆開來研究，下一次，他又選了雪櫃，找爸爸來搬走。兩年後他升讀六年級，成為該校首位帶領五年級同學們一同參加機械人比賽的學生，雖然最終因賽道突然改動而敗北，但校長非常欣賞他沒有放棄。

校長解釋基層學校的學生因未能負擔昂貴的零件，很少有機會參加這類比賽，但這位學生肯踏出這一步，那份科研精神和堅毅，直令校長感動。

疫情造就心智成長

在疫情下久別重逢，除了體型變大了，變肥了，校長認為學生最大的轉變，是心智成長了，但笑言他們要重新適應已忘掉的習慣。校長寄語學生和老師面對疫境的一句鼓勵：「你哋一定得嘅！只要肯嘗試，就一定得！」

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責任編輯︰顏紫燕