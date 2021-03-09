郵政推《三國演義》為題特別郵票描繪8個經典場景　下周二發行

▲ 香港郵政推出以「三國演義」為題的郵票。（香港郵政）

香港郵政將於下周二（16日）發行以中國古典文學名著《三國演義》為題的特別郵票，由金庸、古龍小說的御用插畫師董培新，以小說中8個經典場面做郵票設計。

一套6枚的郵票，展示8個故事場景，包括「桃園結義」、「煮酒論英雄」、「千里送嫂」、「三顧草廬」、「趙雲救主」、「空城計」、「轅門射戟」及「草船借箭」。郵政亦在今次系列中推出珍藏套裝及珍藏卡，其中套裝包括一套6枚郵票、一張10元郵票小型張、一張20元郵票小型張、一款已蓋銷首日封及兩款已蓋銷珍藏封，並收錄董培新用於郵票設計上的畫作原稿。

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網上訂購於3月16日早上8時截止，有興趣的市民可於郵票策劃及拓展處網站訂購郵票。

香港郵政今年1月至6月期間發行的6套特別郵票，包括：「歲次辛丑（牛年）」生肖郵票、「非物質文化遺產──龍獅文化」、「中國古典文學名著──《三國演義》」、「香港懷舊小食」、「香港館藏選粹──十九世紀外銷畫」和「香港愛護動物協會百周年」。

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責任編輯：黃悅晴