民主黨會否參選下屆立法會？　羅健熙：未決定

▲ 羅健熙認為，民主派在議會可做的事越來越少。（資料圖片）

中央改革香港選舉制度，以貫徹「愛國者治港」方針。現時傳出的下一屆立法會選舉辦法，直選比重將大幅縮減，但有資深民主黨成員透露，要等待整套選舉方案出台才決定下一步。民主黨主席羅健熙則指未決定，強調現時首要是幫助因參與民主派初選而被控「串謀顛覆國家政權罪」的黨友。

在改革選舉制度未有消息前，羅健熙曾稱，作為政黨，要有隨時隨地參選的準備。如今，羅健熙向傅流螢談及此事，已顯得有點意興闌珊。他說，民主派「愈來愈沒得玩，可在議會做的事亦愈來愈少。」

立法會擬新增選委會界別，所佔比例仍是未知數，目前盛傳有兩個方案，一是「432」，即選委會界別佔40席，功能界別佔30席，地區直選佔20席；二是「333」，及三個界別平分30席。羅健熙就謂，自己聽到「333」時已覺得「難啃」，若是「432」則更加，因為直選議席會再削少，認為相關方案亦會是影響是否參選的因素之一。

不過，羅健熙強調，民主黨需要再重新討論是否派人參選，但自己不急於和黨友討論這件事，因為對於民主黨而言，現時首要是幫助因參與民主派初選而被控「串謀顛覆國家政權罪」的黨友。

民主黨深水埗區議員袁海文亦稱，參選意義已與從前大有不同，「以前可透過爭取更多的議席，影響政府的施政，現時的玩法完全不同了」。

另外，教育界前立法會議員葉建源今日在一個記者會也說，需要待實際方案公布後再檢視是否參選，但認為無論如何，選舉制度都會面對相當大的倒退，相信民主派會再商議參選的價值和意義還有多大，而他亦會再諮詢教協會員的意見。

葉建源謂，自己仍抱觀望態度，目前難斷言會否再參選。

常於網上發言批評民主派的全國政協副主席梁振英，隔空在社交平台回應民主派參選一事，他稱，「葉建源等人不會不參選，新的立法會不愁沒有反對派。」

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