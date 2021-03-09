  • 20°C
香港時間 : 2021309日 (週二) 22:32
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 林作 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫苗接種】51歲男子接種科興疫苗後危殆　本身患有糖尿病高血壓及高血脂症

社會 21:32 2021/03/09

分享：

熱門 林作 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮

男子曾於本月3日在源禾路體育館接種科興疫苗。（資料圖片）

衞生署公布，截至今日（9日）下午4時的過去24小時，接獲醫院管理局呈報一宗需轉介深切治療部的個案，懷疑涉及與接種新冠疫苗後出現嚴重的異常事件。

個案涉及一名51歲男子，本身患有糖尿病、高血壓及高血脂症。他在3月6日開始感到氣促、咳嗽和有痰。他昨日（8日）於伊利沙伯醫院急症室求醫，需要住院。初步診斷為急性心肌梗塞，並於昨晚轉往深切治療部作進一步治療，現時情況危殆。他曾於3月3日在源禾路體育館社區疫苗接種中心接種一劑科興新冠疫苗。

衞生署接獲呈報後已即時聯絡醫管局，正就該宗事件獲取更多資料，以進行調查及評估。衞生署會將個案交由新冠疫苗臨床事件評估專家委員會進行因果關係評估，並會適時發布評估結果。

    點擊圖片放大
    +10
    +9

同場加映，過分扭動創傷頸部易招中風，病後復康靠運動和清淡飲食：

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：蘇文軒

相關文章

【金域檢驗】油麻地檢測中心無法2日內通知6000人陰性結果　食衞局極不滿意已嚴肅跟進
今日 19:18
【金域檢驗】油麻地檢測中心無法2日內通知6000人陰性結果　食衞局極不滿意已嚴肅跟進
【獲賠1元】指控十姑娘隱瞞信託兼低價賣地勝訴　何鴻章子何豹未證損失獲賠1元
今日 19:19
【獲賠1元】指控十姑娘隱瞞信託兼低價賣地勝訴　何鴻章子何豹未證損失獲賠1元
治療 伊利沙伯醫院 衞生署 科興 疫苗 高血壓 新冠肺炎 高血脂 心肌梗塞 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【育兒心得】6孩港媽全職湊仔兼做生意　朝7晚11陪讀陪玩做家務
18:28 2021/03/02
【育兒心得】6孩港媽全職湊仔兼做生意　朝7晚11陪讀陪玩做家務
【悲慘遭遇】父親付不起手術費醫生拒絕縫合傷口　3歲女童被趕出醫院失救慘死
18:13 2021/03/08
【悲慘遭遇】父親付不起手術費醫生拒絕縫合傷口　3歲女童被趕出醫院失救慘死
【婆媳糾紛】奶奶不敲門入房連環拒絕新抱送禮　陳松伶婆媳不和升級︰我好氣餒
18:37 2021/03/08
【婆媳糾紛】奶奶不敲門入房連環拒絕新抱送禮　陳松伶婆媳不和升級︰我好氣餒