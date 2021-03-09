【疫苗接種】51歲男子接種科興疫苗後危殆　本身患有糖尿病高血壓及高血脂症

▲ 男子曾於本月3日在源禾路體育館接種科興疫苗。（資料圖片）

衞生署公布，截至今日（9日）下午4時的過去24小時，接獲醫院管理局呈報一宗需轉介深切治療部的個案，懷疑涉及與接種新冠疫苗後出現嚴重的異常事件。

個案涉及一名51歲男子，本身患有糖尿病、高血壓及高血脂症。他在3月6日開始感到氣促、咳嗽和有痰。他昨日（8日）於伊利沙伯醫院急症室求醫，需要住院。初步診斷為急性心肌梗塞，並於昨晚轉往深切治療部作進一步治療，現時情況危殆。他曾於3月3日在源禾路體育館社區疫苗接種中心接種一劑科興新冠疫苗。

衞生署接獲呈報後已即時聯絡醫管局，正就該宗事件獲取更多資料，以進行調查及評估。衞生署會將個案交由新冠疫苗臨床事件評估專家委員會進行因果關係評估，並會適時發布評估結果。

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責任編輯：蘇文軒