騙徒冒郵局銀行發短訊電郵盜信用卡資料　海外現疫苗釣魚騙案警方籲慎防

▲ 警方指出，虛假手機短訊破綻百出，例如文法語句不通、網站地址串法不同，市民細心留意便可作提防。（陳國峰攝）

在疫情下市民生活習慣亦進入了新常態，逐漸轉移至網上工作、購物，更容易遇上網絡騙徒。警方表示，本港近期出現多種網絡釣魚騙案手法，分別假冒香港郵政、銀行等發出電郵及手機短訊，誘使受害人進入假網站以套取信用卡資料，單一最大損失金額為26萬元，呼籲市民要提高警覺。警方又指，外地已出現跟注射疫苗有關的釣魚騙案，呼籲本港市民提高警覺。

網絡安全及科技罪案調查科（網絡安全組）警司張天樂表示，去年11月起，有騙徒假冒香港郵政發出電郵及手機短訊，聲稱有包裹無法派遞，誘使收件人進入假網站以套取信用卡資料並進行未經授權簽帳，警方至今共接獲120宗相關報案，合共損失超過221萬港元。其中最大損失金額的個案是一名39歲男子，在虛假的超連結輸入信用卡資料後，被騙徒以歐元消費，損失逾7.5萬港元。

張解釋，這些短訊往往聲稱只要求事主以信用卡支付郵費，「（事主）覺得只係10幾蚊，無所謂」，但騙徒得到信用卡資料後便會大肆消費。香港郵政總監（運作）胡柏堅提醒市民，香港郵政不會透過電郵、短訊等要求收件人繳交任何派遞費用，亦不會代收關稅。

同時，警方於上月至今接獲15名市民報案，指有騙徒假冒本地銀行發出手機短訊，聲稱其戶口未能成功驗證或有異常，要求他們進入假網站登入資料及流動保安編碼。騙徒取得資料後，再登入受害人的網上銀行帳戶將存款轉走，合共損失金額超過88萬港元。其中單一最大損失金額為26萬元，受害者為一名57歲女售貨員。

警方稱，這些虛假手機短訊其實破綻百出，例如文法語句不通、網站地址串法不同，市民細心留意便可作提防。

網絡安全及科技罪案調查科總警司羅越榮表示，根據香港電腦保安事故協調中心發表的報告，殭屍網絡和網絡釣魚是本港網絡保安事故主要的來源，網罪科在本月1至6日進行了「風跡行動」，打擊寄存在香港的指揮及控制伺服器、協助發動DDoS攻擊的殭屍電腦及釣魚網站。

黑客向企業要脅發動分散式阻斷服務攻擊（DDoS），令目標網站或網上服務癱瘓，從而勒索金錢，主要透過控制受感染或錯誤設定的電腦群（殭屍網絡）發動攻擊。行動中，人員到訪或聯絡了96間數據中心及網絡服務供應商，合共檢取及清除3部指揮及控制伺服器、1,798部殭屍電腦，及移除了183個釣魚網站。人員亦發現有物聯網裝置（例如酒店貨倉溫度計）亦受感染，成為殭屍電腦，被用作發動攻擊。

網罪科亦發現約12萬個位於本港網絡裝置被錯誤設定，可能會被不法分子利用進行網絡攻擊，人員正與有關網絡服務供應商聯絡，提醒及協助客戶進行修正。

另外，隨着本地展開疫接種計劃，警方已留意到外地已有不少跟注射疫苗有關的釣魚騙案，冒充政府部門或醫療機構，誘騙大眾提供個人資料或付款，雖然目前尚未發現偽冒本港接種疫苗的網站，但警方呼籲市民提高警覺，防範於未然。

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記者:蘇文軒